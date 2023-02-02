Килиан Мбаппе дважды не смог забить пенальти

Лучший снайпер недавнего мундиаля в Катаре, французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе шокировал не только своих поклонников, но и всю прессу, которая поражается его мастерству в матче Лиги 1 против "Монпелье", где он дважды промахнулся с 11-метровой отметки, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий парижан с двух попыток не сумел реализовать свой шанс в матче французского первенства. Первый одиннадцатиметровый в исполнении Мбаппе отбил вратарь "Монпелье" Бенжамен Лекомт. Но, как оказалось, голкипер преждевременно покинул линию ворот. И арбитр после видеопросмотра снова назначил на точку. После повторного удара Лекомт сумел отразить попытку Мбаппе и перевел мяч в стойку ворот, но отскочивший кожаный снаряд снова попал в ноги форварду, а тот пробил выше ворот.





Однако проблемы Килиана на этом не закончились, в середине первого тайма он получил травму и покинул поле. Теперь руководство "ПСЖ" обеспокоено его состоянием перед важным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" 14 февраля.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 по футболу в Катаре, на его счету 8 голов, три из которых он забил аргентинской команде в финале.