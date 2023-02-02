Глава ОСДП о Ермурате Бапи: Он хотел продать партию, а мы сохранили

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов прокомментировал самостоятельное выдвижение бывшего главы партии Ермурата Бапи на выборы в Мажилис, передает Zakon.kz.

Журналисты предположили, что выход Ермурата Бапи из партии и нынешнее его выдвижение на выборах в Мажилис, возможно, были спланированы. Однако председатель ОСДП Асхата Рахимжанов заверил, что здесь нет никакой связи.

"То что мы убрали Ермурата Бапи на съезде в 2019 году в сентябре, это было продиктовано ситуацией и обстоятельствами, в которых оказалась партия. Вы же прекрасно видели и знаете, как Ермурат Бапи на своей пресс-конференции вытащил, скажем так, все скелеты. Как он давал и получал эти расписки на получение денег, чтобы продать партию. Мы просто ее сохранили, чтобы защищать и дальше отстаивать интересы избирателей, которые в нас верят. Мы не могли просто партию взять отдать и остаться в стороне". Асхат Рахимжанов

Общественный деятель и журналист Ермурат Бапи в 2022 году вошел в состав Национального курултая, утвержденный Касым-Жомартом Токаевым.