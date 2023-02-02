Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава ОСДП о Ермурате Бапи: Он хотел продать партию, а мы сохранили

политика ОСДП Казахстан Фото: Facebook/Ермурат Бапи
Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов прокомментировал самостоятельное выдвижение бывшего главы партии Ермурата Бапи на выборы в Мажилис, передает Zakon.kz.

Журналисты предположили, что выход Ермурата Бапи из партии и нынешнее его выдвижение на выборах в Мажилис, возможно, были спланированы. Однако председатель ОСДП Асхата Рахимжанов заверил, что здесь нет никакой связи.

"То что мы убрали Ермурата Бапи на съезде в 2019 году в сентябре, это было продиктовано ситуацией и обстоятельствами, в которых оказалась партия. Вы же прекрасно видели и знаете, как Ермурат Бапи на своей пресс-конференции вытащил, скажем так, все скелеты. Как он давал и получал эти расписки на получение денег, чтобы продать партию. Мы просто ее сохранили, чтобы защищать и дальше отстаивать интересы избирателей, которые в нас верят. Мы не могли просто партию взять отдать и остаться в стороне".Асхат Рахимжанов

Общественный деятель и журналист Ермурат Бапи в 2022 году вошел в состав Национального курултая, утвержденный Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте также

В ОСДП уверены, что пройдут в Мажилис

Аким Астаны рассказал, когда запустят LRT

Токаев поручил организовать Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне

Жадра Жулмухаметова
ОСДП Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления