Налоги для майнинг-пулов: в Казахстане с 1 апреля начнет действовать закон "О цифровых активах"

Участники панельных сессий цифрового форума "Digital Almaty 2023" подробно обсудили особенности закона "О цифровых активах", регулирующего деятельность майнинга, блокчейна и криптоиндустрии. Законопроект начнет работу с 1 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Перспективы развития майнинга и криптобирж в Казахстане, а также особенностях налогообложения участников нового цифрового рынка, обсудили участники панельных сессий "Индустрия цифрового майнинга в Казахстане" и "Перспективы развития криптобирж", прошедших в рамках форума "Digital Almaty 2023".



По словам спикеров, прошедший год для криптоиндустрии был очень сложным из-за снижения темпов во всех сферах экономики, в том числе и на фондовом рынке. Все это отразилось и на блокчейн-индустрии и криптоиндустрии, которые являются неотъемлемой частью мировой экономики.

Майнинг под контроль

По словам главы Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Сапара Ахметова казахстанские компании, работающие в цифровой отрасли, также столкнулись с большими проблемами.

Фото: Zakon.kz

"Но в этом году мы видим позитивные тенденции. Государство с пониманием относится к тенденции развития отрасли. Это, в первую очередь, понятные правила игры, которые создаются в Казахстане. В этом году наша ассоциация будет продолжать работать с правительством, МФЦА", – отметил Сапар Ахметов.

Спикер уверен, что Казахстану необходимо внедрять оборот криптовалют, учитывая при этом и вопросы безопасности, и создавая условия противодействия отмыванию денег. Ассоциация со своей стороны "начинает рассматривать запуск образовательных программ, потому что на рынке появилось много криптотрейдеров и много мошенников, поэтому нужно обучать граждан".

Спикер также отметил, что майнинговые компании в большинстве своем покинули Казахстан, остались лишь лояльные игроки рынка.

"В этой связи хотелось бы, чтобы правительство и министерство цифровизации, в частности, относились бы к этому с пониманием. Более 300 тыс. наших граждан владеют криптовалютами и надо создать для них условия работы. В мире в целом криптобиржи для фонового рынка дают большие перспективы и мы не должны их упустить. За этим будущее", – говорит Сапар Ахметов.

Занимаешься делом – плати налоги

Заместитель директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП Гизат Байтурсынов напомнил, что с 1 апреля 2023 года в Казахстане начнет действовать закон "О цифровых активах", который предполагает урегулирование ключевых вопросов данного сектора, делая его прозрачным.

"Во многих странах криптовалюты используются как средство платежа. У нас пока Национальный банк не готов, но думаю в будущем мы к этому придем", – уверен спикер.

Он рассказал, что в настоящее время законопроект одобрен парламентом и отправлен на подпись главе государства.

"В рамках законопроекта вводится лицензирование майнинговой деятельности. Это решает проблемы с неконтролируемым серым майнингом. У нас будет учет программно-аппаратного комплекса, поскольку мы будем вести реестр вычислительного оборудования цифрового майнинга", – сказал Гизат Байтурсынов.

По его словам, проблемы в этой индустрии были из-за того что Комитет госдоходов РК, не видел сколько зарабатывали майнеры. В основном все владельцы цифровых кошельков находились за пределами Казахстана и все добытые криптовалюты уходили за рубеж. Казахстан же, по сути, занимался только обслуживанием этих цифрового оборудования

"А сейчас в рамках законопроекты мы ввели механизм аккредитации майнинговых ферм и одним из условий аккредитации – представление доходов каждого майнера. Это значит, зная, сколько они зарабатывают, мы будем облагать их соответствующими налогами", – сказал Гизат Байтурсынов.

Он провел аналогию между майнерами и бизнесом – в Казахстане каждый предприниматель, занимающийся определенной деятельностью, платит налоги. Майнеры тоже с точки зрения властей РК рассматриваются как предприниматели.

Дефицит энергии для майнинг-пулов решить можно

Однако, по мнению участников другой панельной сессии, где обсуждались вопросы развития криптобирж, для Казахстана майнинговая деятельность не является приоритетом, потому что майнинговое оборудование потребляет очень много электроэнергии и при этом создает меньше рабочей силы.

В некоторых случаях, по словам спикеров, объемы одной майнинговой фермы достигают до 200-300 МВт. Это потребление полноценного завода. Соответственно в рамках закона вписана норма для министерства энергетики – устанавливать ежегодные квоты. По прогнозам это от 300 до 500 МВт в год в случае возникновения дефицита.

Участники сессий также отметили, что энергетический баланс, который разрабатывает Министерство энергетики на ближайшие 5-7 лет, показывает стабильный дефицит.

Фото: Zakon.kz

"У нас в энергетике сложилась весьма интересная ситуация – мы не понимаем, какая у нас будет электроэнергия угольная или газовая. Есть стратегия, которую разрабатывает Минэнерго, есть Стратегия низкоуглеродного развития, которую разрабатывает Министерство национальной экономики. Есть Экологический кодекс, который предусматривает модернизацию станций. Это колоссальные вложения, которые, безусловно, должны отразиться на тарифе. Но все это ни в коем случае не говорит о том, что майнинг не должен развиваться", – заметил председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов, выступая в рамках панельной сессии "Индустрия цифрового майнинга в Казахстане".

По его словам на текущий момент есть интересные кейсы модернизации старых и запуска новых электростанций, но, по мнению спикера это не применимо для Казахстана.

"Когда вы вливаете колоссальные средства в модернизацию в традиционную генерацию, это все равно остается обязательство по теплу. А тепловая часть на сегодняшний день убыточная. Всю прибыль надо будет постоянно субсидировать на тепло. Это получается бег на одном месте. Вроде и постоянно идут вложения, но станция от этого лучше не будет", – сказал Талгат Темирханов.

В этой связи, по его мнению, лучшим решением было бы устанавливать станции малой мощности, порядки 50-100 МВт, как это делают в Китае и Европе.

"У Китая, также как и Европы есть хорошие технологии по недопущению загрязнения окружающей среды. Они готовы инвестировать в Казахстан. Они готовы строить здесь. Такая станция будет работать на угле. При этом надо сделать таким образом, чтобы потребители в виде майнинга были связаны только одной сетью. Не надо подключать их к сетям KEGOK, к системному оператору, потому что когда в общей сети будет дефицит, майнинг будут ограничивать. Поэтому кейсы по станциям малой мощности очень привлекательны, потому что когда майнеры начинают нагружать систему, у нас происходит колоссальные сбои. Вы же видите, что происходит в Риддере, Экибастузе в виду колоссальной недофинансированности отрасли, у нас уже сейчас происходит серьезные аварии, и они будут продолжаться", – объяснил Талгат Темирханов.