Определен лицензиар в сфере цифрового майнинга

Правительство постановлением от 24 сентября 2024 года внесло изменения в свое постановление от 13 апреля 2023 года об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по цифровому майнингу, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК определен лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по цифровому майнингу.

Ранее выдачей лицензий для цифровых майнеров занимался сам МЦРИАП.

Однако в мае текущего года в составе ведомства был образован новый Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций, одной из функций которого определили выдачу лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

Постановление введено в действие с 9 октября 2024 года.

Мы подробно рассказывали, чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта.