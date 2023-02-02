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Туман, дождь со снегом и гололед ожидаются в пяти областях Казахстана в пятницу

зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 3 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и в горных районах области – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На севере, в центре Кызылординской области сохраняется гололед, ожидается туман. В Кызылорде временами сохраняется гололед, ожидается туман.

Днем на западе Мангистауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На северо-западе, востоке области ожидаются туман, гололед. В Актау днем ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь).

На западе Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

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Казгидромет Алматинская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Мангистауская область Павлодарская область
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