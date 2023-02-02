Туман, дождь со снегом и гололед ожидаются в пяти областях Казахстана в пятницу
В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и в горных районах области – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.
На севере, в центре Кызылординской области сохраняется гололед, ожидается туман. В Кызылорде временами сохраняется гололед, ожидается туман.
Днем на западе Мангистауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На северо-западе, востоке области ожидаются туман, гололед. В Актау днем ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь).
На западе Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.