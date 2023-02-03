Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Врач предупредила о возможных негативных последствиях от масок для лица

косметология Фото: pixabay
Врач-дерматолог Екатерина Титушкина предупредила, что некоторые косметические маски для лица могут вызывать аллергический или контактный дерматит, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Life.ru специалист указала на отсутствие независимых научных исследований, доказывающих эффективность домашних и косметических масок.

При подборе маски врач советует исходить из потребностей своей кожи. Например, если ей требуется увлажнение – искать в составе гиалуроновую кислоту, которая "притягивает" воду к коже, если беспокоит пигментация – обратить внимание на витамин С.

По ее словам, ароматизаторы являются раздражителями кожи, потому лучше выбирать маски, в которых не содержится интенсивных отдушек.

"Ароматизаторы являются известными раздражителями кожи, поэтому лучше выбирать маски, не содержащие интенсивных отдушек. Многими любимые маски с "мордочками животных" обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу", – рассказала Титушкина.

Титушкина посоветовала не увлекаться масками, которые приготовлены в домашних условиях: они могут вызывать аллергический или контактный дерматит.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Чего ждать от полнолуния 5 февраля

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Токаев освободил от должности замглавы Агентства РК по делам госслужбы
Токаев освободил от должности замглавы Агентства РК по делам госслужбы
снос панельных домов
Ломать – не строить: что думают эксперты о сносе панельных домов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления