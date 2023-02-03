Врач предупредила о возможных негативных последствиях от масок для лица

Врач-дерматолог Екатерина Титушкина предупредила, что некоторые косметические маски для лица могут вызывать аллергический или контактный дерматит, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Life.ru специалист указала на отсутствие независимых научных исследований, доказывающих эффективность домашних и косметических масок.



При подборе маски врач советует исходить из потребностей своей кожи. Например, если ей требуется увлажнение – искать в составе гиалуроновую кислоту, которая "притягивает" воду к коже, если беспокоит пигментация – обратить внимание на витамин С.

По ее словам, ароматизаторы являются раздражителями кожи, потому лучше выбирать маски, в которых не содержится интенсивных отдушек.

"Ароматизаторы являются известными раздражителями кожи, поэтому лучше выбирать маски, не содержащие интенсивных отдушек. Многими любимые маски с "мордочками животных" обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу", – рассказала Титушкина.

Титушкина посоветовала не увлекаться масками, которые приготовлены в домашних условиях: они могут вызывать аллергический или контактный дерматит.

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