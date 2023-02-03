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Токаев подписал указ об увольнении срочников в запас и очередном призыве в армию

Токаев подписал указ о призыве в армию Фото: Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев 2 января 2023 года подписал указ об увольнении срочников в запас и очередном призыве в армию, сообщает Zakon.kz.
"Уволить в запас из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы", – говорится в документе.

Вместе с тем говорится о призыве на срочную воинскую службу в Вооруженные силы РК, МВД РК, МЧС РК, КНБ РК, Службу государственной охраны РК в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Местным исполнительным органам предписано организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года через соответствующие местные органы военного управления.

Указ вводится в действие со дня его опубликования.

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