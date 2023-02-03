Казахстанские теннисисты готовы к бою со сборной Чили на Кубке Дэвиса-2023

4-5 февраля сборная Казахстана по теннису проведет квалификационный матч Кубка Дэвиса на выезде против команды Чили. Капитан казахстанцев Юрий Щукин пригласил в состав Александра Бублика, Тимофея Скатова, Михаила Кукушкина, Андрея Голубева и Александра Недовесова, сообщает Zakon.kz.

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Это будет первая встреча между Чили и Казахстаном. Южноамериканцы являются финалистами Кубка Дэвиса-1976.



"Я спокойно стал относиться к покрытиям, приехал в Чили с хорошим настроением и сейчас никаких предрассудков нет, что я когда-то плохо играл на грунте. Приехал побеждать, играть за свою страну, что я люблю и умею делать, поэтому готовимся". Александр Бублик

Фото: ktf.kz

Второй номер сборной Казахстана Тимофей Скатов – новичок в команде, в Чили он дебютирует за свою страну. Теннисист из Петропавловска с хорошим настроением приехал на эти игры. Неделю назад он обыграл одного из лидеров чилийской дружины Алехандро Табило на крупном "Челленджере".



"Нужно в любом случае быть готовым к очень длинному и нервному матчу. Тем более что мы играем в гостях против чилийцев. Они, скорее всего, будут очень активно болеть. Это одна из их фишек, что они пытаются задавить как-то морально, но мы все ребята очень крепкие. Будем готовы дать бой, капитан и вся команда поддерживают меня. Со мной моя страна, я мотивирован, готов выложиться на максимуме и показать свой самый лучший теннис". Тимофей Скатов

Фото: ktf.kz

Так же, как всегда, ждут победы от казахстанской пары, Александра Недовесова и Андрея Голубева. Несмотря на то, что впереди важный матч, в команде царит теплая и дружественная атмосфера. Опытный Андрей Голубев считает, что будет настоящая битва.



"У Чили как раз такая команда, где нет таких ярко выраженных игроков парного разряда. Реально любой из 4-5 теннисистов может выйти и сыграть. Они больше одиночники, которые просто хороши, как игроки, поэтому любой из них может сыграть в паре. Мы даже, честно говоря, не знаем, кто из них может выступить в паре". Андрей Голубев

Жеребьевка предстоящего матча пройдет 3 февраля, а сами игры начнутся 4 февраля, начало – в 21:00 по времени Астаны.

Фото: ktf.kz

В первый день будут сыграны две одиночные, а во второй игровой день – одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре 2023 года сыграет на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса.





