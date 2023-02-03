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"ПСЖ" потерял своего ключевого футболиста перед матчем с "Баварией"

Футбол Травма Игрока Фото: Instagram/psg
Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не поможет своему коллективу в поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА с мюнхенской "Баварией". Причина – травма футболиста, которую он получил в ходе французского первенства, сообщает Zakon.kz.

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Эта информация опубликована на официальной странице парижского клуба. Французы объявили, что нападающий в матче Лиги 1 с "Монпелье" травмировал бедро левой ноги и выбыл из строя примерно до 23 февраля. 

Это означает, что фанаты Килиана Мбаппе не увидят его в ближайших играх французского чемпионата с "Тулузой", "Марселем", "Монако" и "Лиллем". Но большим огорчением станет его отсутствие в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Поединок запланирован на 14 февраля. 

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ПСЖ Мбаппе Килиан
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