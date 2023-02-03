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Как улучшить качество связи и интернета в странах ЕАЭС, рассказал Смаилов

Как улучшить качество связи и интернета в странах ЕАЭС, рассказал Смаилов Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на пленарной сессии Digital Almaty, рассказал, как улучшить качество связи и интернета в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день в Казахстане населенные пункты с населением более 250 человек охвачены широкополосным доступом в интернет. В оставшихся будут использовать радиорелейные сети и низкоорбитальные спутниковые системы.

"Для повышения доступности и качества услуг связи считаю необходимым нашим странам (странам ЕАЭС. – Прим. ред.) провести синхронизацию радиочастотного спектра. Мы готовы работать совместно над привлечением инвестиций для развития цифровой инфраструктуры".Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По его словам, это откроет новые возможности для всех стран региона. В результате страны Союза могли бы наладить высокоскоростные каналы передачи данных с сопряжением с международными коридорами и трансграничными потоками.

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