Как улучшить качество связи и интернета в странах ЕАЭС, рассказал Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на пленарной сессии Digital Almaty, рассказал, как улучшить качество связи и интернета в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день в Казахстане населенные пункты с населением более 250 человек охвачены широкополосным доступом в интернет. В оставшихся будут использовать радиорелейные сети и низкоорбитальные спутниковые системы.

"Для повышения доступности и качества услуг связи считаю необходимым нашим странам (странам ЕАЭС. – Прим. ред.) провести синхронизацию радиочастотного спектра. Мы готовы работать совместно над привлечением инвестиций для развития цифровой инфраструктуры". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По его словам, это откроет новые возможности для всех стран региона. В результате страны Союза могли бы наладить высокоскоростные каналы передачи данных с сопряжением с международными коридорами и трансграничными потоками.