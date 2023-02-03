Бытовая химия своими руками: 10 лайфхаков для уборки дома

Сделать бытовую химию своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Выбирая между удобством в использовании и безопасностью для здоровья, хозяйки предпочтут экологичную альтернативу промышленной. Zakon.kz подобрал бюджетные и эффективные варианты для генеральной уборки.

Учитывая тот, факт, что практически вся промышленная химия токсична для организма. У кого-то она вызывает аллергию и раздражает кожу рук.

Кроме того, чтобы добиться чистоты в своей квартире или доме, не обязательно прибегать для этого к дорогостоящим веществам, достаточно использовать эффективные и безопасные средства, которые, как правило всегда есть под рукой, к которым относятся, например, сода, уксус. Они просты в применении и безопасны в использовании. Важно помнить, что пользоваться средствами для уборки желательно в перчатках.

Предлагаем вам топ-10 незамысловатых советов, как эффективно и безопасно убрать свойдом при помощи "зеленых" средств своими руками.

Средство для чистки ковров

Фото: pexels

2 стакана пищевой соды; пол стакана кукурузной крупы; 4 лавровых листа; 1 столовая ложка гвоздики или корицы.

Способ приготовления:

Смешать все в пластиковой чашке, можно использовать миксер. Выложить все содержимое в банку и закрыть крышкой. Перед использованием пылесоса, средство насыпать на ковер, распределить по изделию и оставить на несколько часов. После чего, чистить ковер как обычно. Сода поможет справиться с грязью, а остальные ингредиенты сработают, как антибактериальные средства, к тому же после такой процедуры комнату наполнит приятный аромат.

Средство для очистки унитаза

Фото: pexels

1 стакан уксуса; пол стакана соды.

Способ приготовления:

Смешать все компоненты между собой, чрез 15 минут нанести полученную массу на загрязненную поверхность, потереть и смыть.

Кондиционер для белья

Вам понадобится 1 литр уксуса; 4−5 капель любого эфирного масла (по желанию).

Способ приготовления:

Все смешать, перелить в емкость с плотно закрывающейся крышкой. Добавлять по пол стакана до запуска стирки в отсек для кондиционера в стиральной машине.

Универсальные очищающие салфетки

Фото: pexels

Для этого вам понадобятся: старые футболки либо другие старые х/б вещи; чистая вода (не из крана); уксус;15 капель эфирного масла лимона.

Способ приготовления:

Порежьте вещи на одинаковые лоскутки, наполните чистую стеклянную банку водой на ¾, после добавьте в жидкость уксус и масло. Затем опустите в банку ваши нарезанные лоскутки ткани, сколько поместится. Закройте и храните в темном месте и там, где найдут дети. Этим средством можно протирать столешницу, плиту, разделочные доски и другие бытовые приборы.

Средство для кафельной плитки и ванны

Фото: pexels

Вам нужно: пол стакана соды; пол стакана перекиси водорода;1 ложка геля для мытья посуды.

Способ приготовления:

Все смешать, полученную массу нанести на кафель, на ванну, можно на раковину и унитаз, оставить на 5 минут, после все смыть губкой.

Полироль для мебели

Вам понадобится ¾ стакана растительного масла и ¼ дистиллированного уксуса;1 чайная ложка лимонного сока (или приблизительно половинка лимона).

Способ приготовления:

Все смешать между собой, перелить в емкость, плотно закупорить, хранить в холодильнике. Перед использованием средство нужно встряхнуть. Масло придает мебели блеск, уксус очищает от пыли, сок лимона действует в качестве пятновыводителя.

Универсальное средство для кухни

Фото: pexels

Вам нужен один стакан уксуса; стакан воды; эфирное масло лимона или лайма или кожуру цитрусовых.

Способ приготовления:

Если вы будете использовать эфирное масло, то надо все компоненты смешать и перелить в бутылку, а если планируете использовать кожуру лимона, то поместите ее в уксус и оставьте настаиваться на две недели, затем, просто добавьте воды. Средство хорошо справляется с въевшейся грязью и жирной копотью на любых поверхностях на вашей кухне.

Средство для стекол и зеркал

Фото: pexels

Как всегда нужен стакан уксуса; стакан воды; четверть стакана лимонного сока; эфирное масло (по желанию).

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать, полученную жидкость перелить в бутылку с распылителем. Средство готово к употреблению!

Средство для посудомоечной машины

Фото: pexels

2 стакана соды; 3 столовые ложки перекиси водорода; 10−20 капель любого эфирного масла; пергаментная бумага; 2 стакана уксуса; 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды.

Способ приготовления:

Соду, эфирное масло, перекись смешать между собой до получения влажной массы. Далее скатайте из полученной смеси шарики (все нужно делать в перчатках). Шари нужно выложить на пергамент желательно на ночь, так они лучше подсохнут. Далее в любую чашку добавьте уксус и средство для мытья посуды. Поставьте чашку с уксусом на верхнюю полку посудомоечной машины, а шарик из соды положите на нижнюю и запустите машинку для полного цикла работы (без посуды).

Средство для очистки противней

Вам понадобится: 1 чайная ложка геля для мытья посуды; пол стакана соды;1 или 2 ст. л. перекиси водорода.

Способ приготовления:

Смешать до кремообразной массы соду и перекись. Нанесите ее на противень, выждать 10 минут, немного потереть губкой или тряпочкой (не использовать абразивные материалы), смыть водой.

Такой способ не портит металлическую посуду и безопасен для пищевых продуктов.