Бытовая химия своими руками: 10 лайфхаков для уборки дома
Учитывая тот, факт, что практически вся промышленная химия токсична для организма. У кого-то она вызывает аллергию и раздражает кожу рук.
Кроме того, чтобы добиться чистоты в своей квартире или доме, не обязательно прибегать для этого к дорогостоящим веществам, достаточно использовать эффективные и безопасные средства, которые, как правило всегда есть под рукой, к которым относятся, например, сода, уксус. Они просты в применении и безопасны в использовании. Важно помнить, что пользоваться средствами для уборки желательно в перчатках.
Предлагаем вам топ-10 незамысловатых советов, как эффективно и безопасно убрать свойдом при помощи "зеленых" средств своими руками.
Средство для чистки ковров
Фото: pexels
2 стакана пищевой соды; пол стакана кукурузной крупы; 4 лавровых листа; 1 столовая ложка гвоздики или корицы.
Способ приготовления:
Смешать все в пластиковой чашке, можно использовать миксер. Выложить все содержимое в банку и закрыть крышкой. Перед использованием пылесоса, средство насыпать на ковер, распределить по изделию и оставить на несколько часов. После чего, чистить ковер как обычно. Сода поможет справиться с грязью, а остальные ингредиенты сработают, как антибактериальные средства, к тому же после такой процедуры комнату наполнит приятный аромат.
Средство для очистки унитаза
Фото: pexels
1 стакан уксуса; пол стакана соды.
Способ приготовления:
Смешать все компоненты между собой, чрез 15 минут нанести полученную массу на загрязненную поверхность, потереть и смыть.
Кондиционер для белья
Вам понадобится 1 литр уксуса; 4−5 капель любого эфирного масла (по желанию).
Способ приготовления:
Все смешать, перелить в емкость с плотно закрывающейся крышкой. Добавлять по пол стакана до запуска стирки в отсек для кондиционера в стиральной машине.
Универсальные очищающие салфетки
Фото: pexels
Фото: pexels
Для этого вам понадобятся: старые футболки либо другие старые х/б вещи; чистая вода (не из крана); уксус;15 капель эфирного масла лимона.
Способ приготовления:
Порежьте вещи на одинаковые лоскутки, наполните чистую стеклянную банку водой на ¾, после добавьте в жидкость уксус и масло. Затем опустите в банку ваши нарезанные лоскутки ткани, сколько поместится. Закройте и храните в темном месте и там, где найдут дети. Этим средством можно протирать столешницу, плиту, разделочные доски и другие бытовые приборы.
Средство для кафельной плитки и ванны
Фото: pexels
Вам нужно: пол стакана соды; пол стакана перекиси водорода;1 ложка геля для мытья посуды.
Способ приготовления:
Все смешать, полученную массу нанести на кафель, на ванну, можно на раковину и унитаз, оставить на 5 минут, после все смыть губкой.
Полироль для мебели
Вам понадобится ¾ стакана растительного масла и ¼ дистиллированного уксуса;1 чайная ложка лимонного сока (или приблизительно половинка лимона).
Способ приготовления:
Все смешать между собой, перелить в емкость, плотно закупорить, хранить в холодильнике. Перед использованием средство нужно встряхнуть. Масло придает мебели блеск, уксус очищает от пыли, сок лимона действует в качестве пятновыводителя.
Универсальное средство для кухни
Фото: pexels
Вам нужен один стакан уксуса; стакан воды; эфирное масло лимона или лайма или кожуру цитрусовых.
Способ приготовления:
Если вы будете использовать эфирное масло, то надо все компоненты смешать и перелить в бутылку, а если планируете использовать кожуру лимона, то поместите ее в уксус и оставьте настаиваться на две недели, затем, просто добавьте воды. Средство хорошо справляется с въевшейся грязью и жирной копотью на любых поверхностях на вашей кухне.
Средство для стекол и зеркал
Фото: pexels
Как всегда нужен стакан уксуса; стакан воды; четверть стакана лимонного сока; эфирное масло (по желанию).
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать, полученную жидкость перелить в бутылку с распылителем. Средство готово к употреблению!
Средство для посудомоечной машины
Фото: pexels
2 стакана соды; 3 столовые ложки перекиси водорода; 10−20 капель любого эфирного масла; пергаментная бумага; 2 стакана уксуса; 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды.
Способ приготовления:
Соду, эфирное масло, перекись смешать между собой до получения влажной массы. Далее скатайте из полученной смеси шарики (все нужно делать в перчатках). Шари нужно выложить на пергамент желательно на ночь, так они лучше подсохнут. Далее в любую чашку добавьте уксус и средство для мытья посуды. Поставьте чашку с уксусом на верхнюю полку посудомоечной машины, а шарик из соды положите на нижнюю и запустите машинку для полного цикла работы (без посуды).
Средство для очистки противней
Вам понадобится: 1 чайная ложка геля для мытья посуды; пол стакана соды;1 или 2 ст. л. перекиси водорода.
Способ приготовления:
Смешать до кремообразной массы соду и перекись. Нанесите ее на противень, выждать 10 минут, немного потереть губкой или тряпочкой (не использовать абразивные материалы), смыть водой.
Такой способ не портит металлическую посуду и безопасен для пищевых продуктов.