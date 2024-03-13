Советы по уборке дома: весенние лайфхаки для вашего жилища

Генеральная уборка дома после зимы требует много времени и внимания к мелочам, поэтому особенно ценны советы, способные ускорить этот процесс и сделать его более легким. Zakon.kz изучил имеющийся опыт, и собрал рекомендации.

Опытные хозяйки и профессионалы клиринга солидарны в том, что генеральная уборка после зимы требует конструктивного подхода. Поэтому первое, что они рекомендуют сделать – написать план уборки. Каждая женщина может определить сама, по какому принципу он будет строиться. Возможно, ей захочется двигаться просто: убирая комнату за комнатой, а может быть, она захочет исходить из вида работ, например, сегодня мою окна и двери во всех комнатах, завтра мою все люстры, бра и настольные лампы, и т.д. При любом подходе план помогает заранее организовать процесс и не забыть о каких-то важных мелочах.

Какие лайфхаки для весенней уборки предлагают использовать

Погода и окна. Для многих будет неожиданностью рекомендация мыть окна в пасмурную погоду. Яркий солнечный свет часто мешает увидеть загрязнения в различных местах, как на стеклах, так и на фрамугах. Помимо этого, на стекле остаются разводы, так как средство для мытья быстро сохнет. При пасмурной погоде оба фактора нивелируются. Еще один совет от опытных хозяек: для того, чтобы окна оставались чистыми дольше, в конце можно натереть стекла раствором, состоящим из 30 грамм воды, 70 грамм глицерина и пары капель нашатыря.

Уксус. Еще один не заменимый и отличный помощник при уборке. Уксус — натуральное и эффективное средство в борьбе с жиром, грязью, и различными неприятными запахами. Загрязненную поверхность необходимо обильно смочить разбавленным уксусом (можно из пульверизатора), и оставить минут на десять, после чего протереть ее тряпочкой. Другой способ хорошо работает для мебели: чтобы избавиться от царапин или следов от стаканов на деревянном столе, протрите поверхность приготовленным раствором: смешайте полстакана уксуса столового (не эссенции) с половиной стакана оливкового масла. Это позволит не только очистить поверхность, но и защитить ее от возможных повреждений.

Уксус также помогает избавиться от известкового налета. Например, для очистки в чайник необходимо налить полстакана уксуса и немного воды, и оставить на ночь. Известковый налет должен сойти.

Нашатырный спирт. Обычно используется при работе со стеклянными поверхностями и предметами. Нашатырный спирт препятствует появлению разводов и предает блеск. Помимо мытья окон его применяют для предания блеска хрустальной люстре. Приготовить раствор: вода - ½ литра, и нашатырный спирт – 1 столовая ложка. Тряпочку смочить в растворе и протереть хрустальные подвески.

Сода. Сода хорошо известна хозяйкам и активно ими используется, расскажем о необычном способе применения. Его используют для борьбы с неприятным запахом, в том числе от запаха кошачьей мочи. Помимо соды понадобиться уксус и перекись водорода 3%. Смешать равное количество воды и уксуса, нанести смесь на загрязненный участок, лучше делать это с помощью пульверизатора. Как только смесь высохнет, посыпьте пятно содой и оставьте на некоторое время. После чего протрите место влажной тряпкой. Этот способ также подходит для очищения пятен.

Если полностью избавиться от запаха и грязи не получилось, используйте другой раствор. Смешайте в емкости перекись водорода 3% - 100 мл, моющее средство для посуды – ½ чайной ложки, и воду - 100 мл. Смесь необходимо нанести на пятно и дать ему высохнуть. После чего пропылесосьте очищенное от грязи место.

Растительное масло. От жирных пятен на кухне помогает избавиться растительное масло. Масло необходимо нанести на загрязненную поверхность, после чего протереть сухой тряпочкой или салфеткой, - вся грязь останется на ткани. Способ хорош тем, что не приходиться делать больших усилий для очищения поверхности, экономит время и помогает избежать возможных царапин, если бы использовалась щетка.

Крем для обуви. Неожиданный вариант для применения крема для обуви – использовать его при генеральной уборке. Крем помогает замаскировать царапины и потёртости на кожаной мебели. Необходимо подобрать подходящий по тону и цвету крем, нанести небольшое количество ватной палочкой, после чего отполировать чистой тканью обработанное место. Лучше предварительно опробовать крем на незаметном участке.

Зубная щетка. Отлично подходит для очистки труднодоступных мест и мелких деталей. Зубная щетка помогает легко привести в порядок клавиатуру или поверхности внутри отопительной батареи. Помимо этого, ею удобно пользоваться для очищения подошвы обуви от въевшейся грязи. Весной это наиболее актуально при уборке зимней обуви на хранение.

Мыло и утюг. Мыло – один из самых эффективных способов удаления пригара на подошве утюга. Утюг нужно немного нагреть и натереть его мыльным бруском. После того как утюг остынет, необходимо влажной тряпкой смыть мыло.

Приятный запах. Последний штрих после весенней генеральной уборки – наполнить дом запахом цветов и свежести. Здесь тоже имеется свой рецепт: добавьте в кастрюлю с водой розмарин, лимон и столовую ложку ванильного экстракта. Поставьте смесь на средний огонь и не накрывайте крышкой. Постепенно аромат из слегка кипящей кастрюли заполнит всю квартиру. Способ еще помогает избавиться от запаха химикатов, которые использовались при уборке.

Безопасность. Проводя генеральную уборку, не забывайте защищать себя от действия химикатов, обязательно используйте резиновые перчатки, и при необходимости респиратор. В советах, где используется уксус, необходимо использовать столовый уксус, а не эссенцию.