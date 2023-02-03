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Офтальмолог рассказал, как делать гимнастику для глаз

зарядка Фото: pixabay
Длительная работа на близком расстоянии, особенно с экранами телефонов и компьютеров, негативно сказывается на зрении. Человеку сложно фокусироваться на предметах, которые находятся на разных расстояниях, сообщает Zakon.kz.

При работе за компьютером стоит делать небольшие перерывы и выполнять простые упражнения. 

"Вытяните руку перед собой, посмотрите сначала на большой палец, затем вдаль, на горизонт. Удерживайте взгляд в каждом положении по 10 секунд. Повторите это 10-15 раз", – рассказал врач-офтальмолог Артем Фокин.

Однако перед тем, как начинать активно делать зарядку для глаз, лучше проконсультироваться со специалистом, пишет Life.ru.

Основные причины боли в пояснице перечислил врач. Чаще всего дискомфорт в спине связан с мышечным спазмом.

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