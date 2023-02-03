Искусственный интеллект написал речь премьера Кыргызстана на форум в Алматы

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров заявил, что его речь на пленарную сессию Digital Almaty частично была сгенерирована чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава кыргызского правительства отметил, что искусственный интеллект в ближайшем будущем совершит революцию в здравоохранении, образовании и других важных сферах.

"Буквально недавно вышла новость о том, что британские ученые за 30 дней с помощью искусственного интеллекта смогли найти потенциальное лекарство от рака печени. Раньше на это уходили десятки лет кропотливых исследований. В сфере здравоохранения алгоритмы искусственного интеллекта помогут в ранней диагностике заболеваний, планировании лечения и создании лекарств. Приведу другой пример – ChatGPT, который уже успешно сдает экзамены в школы, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью искусственного интеллекта". Акылбек Жапаров

Ранее Акылбек Жапаров выразил беспокойство, что голосовые помощники "Алиса" и Siri не говорят ни на казахском, ни на кыргызском языках. По его словам, языки, которые не попадут в цифровой мир, ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность.