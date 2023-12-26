Эксперт призвал не делиться личными секретами с искусственным интеллектом
Как сообщает The Guardian, профессор по разработке искусственного интеллекта Оксфордского университета Майк Вулдридж предупредил, что рассказывать ChatGPT слишком много о себе может быть опасно.
По словам Вулдриджа, беседовать с чат-ботом на интимные темы или предоставлять ему личные данные будет "крайне неразумно". Дело в том, что вся информация, собранная ChatGPT, будет использована для "тренировки" его последующих версий. Поэтому делиться с искусственным интеллектом политическими предпочтениями или обсуждать с ним проблемы на работе – не лучшая идея.
"У искуственного интеллекта нет эмпатии. У него нет сочувствия. Эта технология изначально спроектирована так, чтобы попытаться говорить вам то, что вы ожидаете услышать. Буквально этим она и занимается", – подчеркнул профессор.
Майк Вулдридж предупредил, что любая информация, которую вы "скармливаете" ChatGPT, будет использована для обучения следующей версии искусственного интеллекта. И даже если пользователь поймет, что "выболтал" чат-боту слишком много, отозвать "лишнюю" информацию будет уже невозможно.
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