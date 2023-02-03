Кто возмещает деньги за задержку чартерного рейса: авиакомпания или турфирма

Довольно часто, покупая дешевые билеты на чартерный рейс, казахстанцы жалуются на его задержку или отмену. А затем возникает вопрос – кто должен вернуть затраченные деньги? Кто и за что в ответе, пояснили Zakon.kz в Комитете гражданской авиации.

Значительным плюсом чартерных рейсов является относительная дешевизна авиабилетов, но есть и минусы – фиксированные даты и риски. Чартерные рейсы летают по определенным датам, отсюда и проблема с приобретением обратного билета – купить их можно только на определенный срок пребывания, например 7 дней или 14 дней. К тому же следует учитывать, что чартерные рейсы не являются приоритетными для аэропортов, поэтому их часто задерживают или вообще переносят на другой день.

Учитывая, что весной и летом текущего года появятся новые авиарейсы в целый ряд стран – Турцию, Азербайджан, Грузию, Таиланд и другие, то не исключено, что увеличится и количество чартерных рейсов, заказываемых туроператорами для своих клиентов. А учитывая упомянутые риски, можно предположить, что и конфликтов между авиапассажирами и авиакомпаниями будет немало.



Когда ответственность несет туроператор

Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, рассмотрев вопрос о возмещении денежных средств за задержку рейса, сообщает, что "в соответствии со ст. 15 Закона РК "О туристской деятельности в Республике Казахстан" от 13 июня 2001 года туроператор несет предусмотренную законами РК ответственность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на туристское обслуживание (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги).

Когда ответственность несет авиакомпания

Как следует из ответа заместителя председателя КГА Тимура Тлегенова, в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" от 15 июля 2010 года коммерческие воздушные перевозки выполняются на основании договора воздушной перевозки.

Договор воздушной перевозки удостоверяется оформлением перевозочных документов, выдаваемых авиакомпанией либо уполномоченными ею лицами (агентами), а также с п. 2 ст. 76 Закона на каждого пассажира оформляется отдельный билет, который подтверждает:

ознакомление пассажира с условиями договора воздушной перевозки;

заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки.

"Согласно п. 40 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, при задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании последняя выплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости билета (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки, если она не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы", – говорится в ответе Тимура Тлегенова.

Важная рекомендация

В случае возникшей проблемы КГА рекомендует обращаться по месту приобретения туристического пакета с запросом предоставления расчета по полной стоимости авиабилета, приобретенного в рамках туристического пакета.

Затем с полученными данными о стоимости авиабилета рекомендуется обратиться напрямую в авиакомпанию для получения компенсации за задержку рейса.