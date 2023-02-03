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Законодательство РК

Блогера Махамбета Абжана осудили на 9 лет

Блогера Махамбета Абжана осудили на 9 лет Фото: Zakon.kz
3 февраля журналиста и блогера Махамбета Абжана признали виновным по двум статьям, сообщает Zakon.kz.
"Абжана Махамбета признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 274; пунктом 2 части 4 статьи 193 УК РК".  Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Меру пресечения содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Адвокат Толеген Шайык заявил, что если Махамбет Абжан захочет, то будут обжаловать приговор. 

3 июля 2022 года стало известно, что перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер и журналист Махамбет Абжан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".

6 января стало известно, что Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны принято решение о проведении закрытого процесса по делу блогера и журналиста Махамбета Абжана, которого обвиняют в вымогательстве.

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