Процесс по делу журналиста Махамбета Абжана будет закрытым

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны принято решение о проведении закрытого процесса по делу блогера и журналиста Махамбета Абжана, которого обвиняют в вымогательстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе предварительных слушаний в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны представители потерпевшего – бизнесмена Рашита Махата, ходатайствовали о закрытом судебном разбирательстве, мотивируя свое предложение тем, что открытый процесс создаст угрозу для потерпевшего.

В свою очередь Махамбет Абжан и его адвокат настаивали на проведении открытого судебного разбирательства по делу.

"Суд, учитывая, что Абжан является представителем СМИ, а также, учитывая доводы представителя потерпевшего в целях исключения негативного воздействия на потерпевшего в соцсетях и для обеспечения его безопасности, все-таки решил необходимым удовлетворить ходатайство представителя потерпевшего, и рассмотрение этого дела будет проведено в закрытом режиме. Решение суда обжалованию не подлежит". Судья Айжан Кульбаева

Кроме того, в суде Махамбет Абжан заявил, что в ходе следствия оперативники оказывали на него давление и угрожали.

"Некоторые показания я был вынужден дать (под давлением. – Прим. ред.). Впоследствии я от них отказался. Если адвокат считает, что прокурор должен проверить и отреагировать, то я поддерживаю эту позицию". Махамбет Абжан

3 июля 2022 года стало известно, что перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер и журналист Махамбет Абжан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".

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5 июля сообщалось, что по решению суда Махамбет Абжан арестован.