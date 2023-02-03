Жертвы своих отцов: как защитить детей от надругательства со стороны близких, рассказали психологи

В последние годы в Казахстане происходит очень много случаев сексуального насилия и домогательства над детьми со стороны близких людей. Журналист Zakon.kz попыталась разобраться, почему такое происходит и как защитить ребенка от родственников-насильников.

Жертвами становятся дети как из неблагополучных семей, так и благополучных. А насильниками бывают не только чужие, посторонние люди, но и самые близкие – отцы, матери, дедушки, братья, дяди, племянники, а также отчимы и соседи. По мнению специалистов, насильники, относящиеся к ближайшему окружению семьи, известны в 70-80% случаев, то есть их подавляющее большинство.



Почему сексуальное насилие и развратные действия над детьми совершают близкие к семье люди и родственники, ведь это противоестественно, так не должно быть? Почему родители, узнав о сексуальном преступлении в отношении своего ребенка, стараются скрыть этот факт и не придавать огласке?





Фото: из личного архива Анны Кудияровой

"Образ насильника детей у людей в основном ассоциируется с асоциальными лицами, не имеющими определенного места жительства, употребляющими спиртное или наркотики, грязными, одинокими, скитающимися возле мусорных баков, и так далее. Но это ошибочное представление. Насильниками могут быть вполне культурные на вид, образованные, состоявшиеся люди, хорошие специалисты в своей сфере, представители бизнеса, духовенства, госорганов... Они входят в доверие к членам семьи, затем к их детям, стараются расположить их к себе, завести с ними дружбу, дарят подарки, и у ребенка с этим человеком устанавливаются особые, доверительные отношения". Психоаналитик, директор Института психоанализа Центральной Азии Анна Кудиярова

Дети не думают, что люди, которым они доверяют, могут причинить им зло. Не только дети, но даже родители не допускают такое, а когда это все же случается, многие стараются скрыть этот факт, особенно мамы. По мнению психологов, они боятся потерять мужа или отчима ребенка, или просто опасаются, что об этом узнают другие, и не хотят выносить сор из избы. Поэтому, когда ребенок хочет что-то рассказать маме, она начинает отмахиваться.

В начале этого года в Талдыкоргане приговорили к 20 годам 6 месяцам 37-летнего мужчину, совершившего сексуальное насилие над своей 11-летней дочерью. Ранее он был неоднократно судим. Проведенные экспертизы и другие вещественные доказательства подтвердили его вину. Наказание преступник будет отбывать в исправительном учреждении максимальной безопасности.

Тяжелый случай произошел в Восточном Казахстане, где отчим пять лет насиловал падчерицу, начиная с восьми лет. Сейчас ей 13. Все эти годы он угрожал ей расправой, если она расскажет кому-нибудь о его надругательствах, и обещал убить ее маму, которую часто избивал до полусмерти. Все выяснилось, когда она после очередных побоев попала в больницу. Девочка рассказала об отчиме бабушке и тете, и они подали на насильника заявление в полицию. По словам матери, дочь даже пыталась свести счеты с жизнью.

Другой резонансный случай в ВКО также связан с отчимом, который развращал 4-летнюю падчерицу, а ее 9-летнего брата избивал. Однажды он сбежал из дому и рассказал, что отчим угрожает ему расправой. По словам матери, 26-летний сожитель издевался над ее сыном, домогался дочери и показывал ей порно. Для малышки это было как игра, отчим подкупал ее всякими игрушками и сладостями, но, тем не менее, она, видимо, что-то уже понимала и называла его "плохой дяденька". Его осудили к 16 годам лишения свободы, но родные подали апелляционную жалобу и суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Ранее он признал свою вину и даже показывал, как он это делал, но потом отказался от своих показаний.

Года два назад в Шымкенте 15-летняя школьница забеременела и родила ребенка от родного отца. Годом раньше в Байконуре педофил изнасиловал свою малолетнюю дочь, за что ему дали 15 лет тюрьмы. В конце 2021 года полицейские Алматинской области предотвратили суицид 12-летней девочки, подвергавшейся сексуальным домогательствам со стороны 48-летнего отчима. Его задержали, он признался в преступлении.

Прошлым летом в Алматы приговорили к 15 годам 37-летнего мужчину за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга. Поссорившись с родными, он пришел ночевать к нему в дом и после того, как все заснули, увидел в комнате 11-летнюю дочь друга и попытался ее изнасиловать. Девочка закричала. На ее крики о помощи примчались отец и дядя и вызвали полицию. Насильника задержали на месте преступления.

В другой раз первоклассника изнасиловал соседский мальчик, 10-летнюю девочку – старший 14-летний брат, и на почве этого она несколько раз пыталась совершить суицид. Печальный список, когда сексуальное насилие над ребенком совершают родственники или знакомые, можно продолжить.

"Одной из ошибок современных родителей является то, что они учат своих детей быть осторожными в отношении именно чужих дяденек – ничего у них не брать, не отзываться, не садиться к ним в машину, избегать их во дворе, на улице, в лифте. Это, конечно, правильно, но они не учат, что надо проявлять осторожность не только рядом с посторонними людьми, но и, казалось бы, своими – отчимами, друзьями семьи, соседями, не учат быть наблюдательными, замечать возможную угрозу жизни и здоровью и уметь обезопасить себя". Психологи

Порой надо учить и самих взрослых замечать сексуальное насилие над детьми и не способствовать своим игнорированием уходу от ответственности насильника, пусть он вам будет хоть брат, хоть муж или отец. Надо очень тесно общаться со своим ребенком, чаще разговаривать с ним по душам, чтобы он не боялся вас и всегда мог сказать вам то, что хочет сказать. В семьях, где есть доверие, не может быть насилия, считает Анна Кудиярова и советует родителям не отправлять детей к родственникам с ночевкой, не пускать в их комнату спать взрослых и принимать другие меры безопасности.

"Я уже более 20 лет слышу ужасные истории про педофилов и их жертв. Каждая женщина, которая приходит в мой кабинет (и изредка мужчины), рассказывает очень горькие истории. У одной муж стал насиловать свою родную дочь, когда она училась в 4 классе. И только когда она была уже в 9 классе, жена узнала об этом, но боялась кому-то рассказать, так как опасалась, что когда дочь выйдет замуж, ее будут этим упрекать и у нее вся жизнь будет испорчена. Также боялась, что муж убьет ее саму, если она посмеет кому-то заикнуться об этом. Его 80-летняя мать свалилась от такого горя". Психоаналитик, директор Института психоанализа Центральной Азии Анна Кудиярова

Педофилия – страшное зло, но когда этим занимаются близкие люди, это уже патология, выходящая за пределы всякого человеческого разума, считает эксперт-психолог республиканской информационно-разъяснительной группы при Министерстве информации и общественного развития РК Лола Шакимова.





Фото: из личного архива Лолы Шакимовой

Дети очень доверчивые, они верят и доверяют всем, кто приходят к ним в дом, гостит у них, общается с их родителями, и у них стирается грань собственной безопасности, поэтому они нередко становятся жертвами родственников и друзей семьи.



"К сожалению, многие пострадавшие от сексуального насилия дети скрывают потом эти факты, боятся, что могут быть какие-то последствия и почему-то в этих последствиях виноватыми считают себя. Поэтому с детьми необходимо постоянно проводить индивидуальные профилактические беседы, говорить, что они не всегда могут пребывать в зоне комфорта, в зоне безопасности и что даже от близкого человека, который находится, например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, можно ожидать неадекватных поступков". Эксперт-психолог республиканской информационно-разъяснительной группы при Министерстве информации и общественного развития РК Лола Шакимова

Сексуальное насилие и домогательство в отношении ребенка со стороны близких или хорошо знакомых людей оставляет у них тяжелейшую психологическую и физическую травму и страх, от которых они не могут избавиться до конца своей жизни, потому что эту боль причинили те, кому они доверяли, подчеркнула психолог.





Фото: из личного архива Ольги Солоненко

Педофилия – прогрессирующая болезнь, которая начинается у человека с самого детства и связана с нарушением его психосексуального развития. Такие люди не могут вступать в половые отношения с женщинами, с взрослыми людьми, отметила психолог Ольга Солоненко.



"Почему близкие могут надругаться над ребенком? Соблазнение ребенка и формирование с ним доверия – процесс длительный, который начинается в глубоком детстве и развивается в течение жизни. Это не сразу взял и изнасиловал. Эти дяди, племянники, знакомые, как правило, вхожи в дом, они часто приходят, контактируют с ребенком. Сначала выстраивают с ним эмоциональные контакты, потом приглашают в какие-то игры, где происходит сексуальное соблазнение или сексуальное домогательство, насилие". Психолог Ольга Солоненко

Говоря об этом, психолог отметила, что дети, подверженные педофилии, обычно чувствуют себя отверженными, никому не нужными, даже родителям, и когда к ним кто-то проявляет эмоциональный интерес, они откликаются, надеясь получить ту любовь, то тепло души и сердца, которых у них нет, а педофилы этим пользуются и удовлетворяют свои сексуальные потребности.

"Родителям всегда нужно быть очень искренними со своими детьми, говорить, что бывают плохие дяди, и научить ребенка развивать инстинкт самосохранения, чувствовать тревогу, если к нему подходят чужие люди. Приучать к тому, что его тело неприкосновенно и никто не имеет права к нему дотрагиваться, гладить. Объяснять, что если кто-то показывает свои половые органы, нужно бежать, кричать, рассказывать об этом всем и чаще говорить, что ваш ребенок как личность важен, ценен и никто не имеет права использовать его каким-либо образом". Психолог Ольга Солоненко

Еще одну важную сторону затронула психолог: если в доме, где живет и растет ребенок, нет доверия, и он никому не рассказывает о сексуальных домогательствах, то это становится некой тайной между ним и педофилом. Поэтому нужно быть очень внимательным к ребенку и замечать все, что с ним происходит, о чем он говорит, что его беспокоит, чего или кого он боится и так далее. То есть родителям нужно устанавливать с ним эмоциональный контакт и воспринимать его серьезно, как личность.





Фото: из личного архива Аи Нурдаулеткызы

Такого же мнения придерживается психотерапевт Ая Нурдаулеткызы: "Сексуальное насилие со стороны близких – братьев, отцов, отчимов, сватов, дядей – было и раньше. Половина наших женщин-клиентов, которым сейчас от 25 до 45 лет, столкнулись когда-то с таким явлением, но никто про это не знает, они никому не говорят. Одним стыдно сказать, другие чувствуют какую-то вину, раз это случилось именно с ними. Поэтому всегда нужно разговаривать со своими детьми и на доступном языке объяснять, что хорошо, а что плохо. В насилии всегда виноват насильник, жертва ни в чем не виновата".



Безусловно, родители сами должны быть достаточно грамотными и просвещенными в этих вопросах, чтобы правильно учить детей тому, что в отношении них дозволено, а что нет со стороны других. Не стыдить, не ругать, а именно учить.