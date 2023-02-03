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Токаев подарил зернодробильный аппарат фермеру в Жамбылской области

Подарил зернодробильный аппарат фермеру в Жамбылской области Фото: akorda.kz
Глава государства в селе Костобе посетил дом одного из местных жителей и осмотрел его личное подсобное хозяйство, сообщает Zakon.kz.

Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта "Ауыл аманаты" получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5%. На эти средства он приобрел 6 голов крупного рогатого скота, 3 лошади, 10 овец, передает Акорда.

Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только кормит свою семью, но и обеспечил работой двух жителей села.

Сельчанин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота.

Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел беседу с сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области.

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