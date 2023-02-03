Токаев провел беседу с сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область провел беседу с сельхозтоваропроизводителями региона, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны, передает Акорда.

"Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания Президентом, стал Указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил сельскохозяйственный кооператив в селе Талас Байзакского района.

Читайте также Токаев посетил сельскохозяйственный кооператив в селе Талас Байзакского района Токаев: Я верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее

Следите за новостями zakon.kz в: