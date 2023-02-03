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Токаев провел беседу с сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области

Провел беседу с сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область провел беседу с сельхозтоваропроизводителями региона, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны, передает Акорда.


"Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания Президентом, стал Указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил сельскохозяйственный кооператив в селе Талас Байзакского района.

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