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Умер легендарный модельер Пако Рабан

Умер легендарный модельер Фото: wikimedia
Умер французский модельер и создатель парфюма Пако Рабан. Ему было 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Он скончался у себя дома, пишет Le Monde.

Модельер и основатель бренда популярной парфюмерии Пако Рабан, настоящее имя которого Франсиско Рабанеда Куэрво, родился 18 февраля 1934 года в Испании. В юности модельер изучал архитектуру, но по специальности никогда не работал. Будучи студентом, он стал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии.

Международную популярность получил в 1960-х годах. В 1967 году Рабан основал собственный дом моды Paco Rabanne в Париже и открыл свой магазин. Затем он занялся созданием духов и в 1976 году запустил парфюмерную фабрику.

Рабан первым на презентации коллекций стал применять музыкальный фон на подиуме и приглашать темнокожих моделей. В 1969 году модельер создал свои первые духи, а в 1973 году – первый мужской аромат.

В 1999 году он отошел от бизнеса в высокой моде, но продолжал работать в сфере пре-а-порте до 2009 года.

Пако Рабан получил огромное количество наград. Среди них призы за вклад в моду и достижения в области парфюмерии. Также модельер был награжден испанским орденом Изабеллы Католической и получил звание кавалера ордена Почетного легиона во Франции.

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