Умер легендарный модельер Пако Рабан
Он скончался у себя дома, пишет Le Monde.
Модельер и основатель бренда популярной парфюмерии Пако Рабан, настоящее имя которого Франсиско Рабанеда Куэрво, родился 18 февраля 1934 года в Испании. В юности модельер изучал архитектуру, но по специальности никогда не работал. Будучи студентом, он стал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии.
Международную популярность получил в 1960-х годах. В 1967 году Рабан основал собственный дом моды Paco Rabanne в Париже и открыл свой магазин. Затем он занялся созданием духов и в 1976 году запустил парфюмерную фабрику.
Рабан первым на презентации коллекций стал применять музыкальный фон на подиуме и приглашать темнокожих моделей. В 1969 году модельер создал свои первые духи, а в 1973 году – первый мужской аромат.
В 1999 году он отошел от бизнеса в высокой моде, но продолжал работать в сфере пре-а-порте до 2009 года.
Пако Рабан получил огромное количество наград. Среди них призы за вклад в моду и достижения в области парфюмерии. Также модельер был награжден испанским орденом Изабеллы Католической и получил звание кавалера ордена Почетного легиона во Франции.