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Иностранные инвесторы готовы продвигать диджитализацию экономики Казахстана

Иностранные инвесторы готовы продвигать диджитализацию экономики Казахстана Фото: Investors choice
Иностранные инвесторы, работающие в Казахстане, намерены развивать процессы цифровизации в стране. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем в 2023 году 35 заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Перспективы развития современных технологий с точки зрения инвесторов обсуждались на панельной сессии "Investors’ Choice: как цифровизация может повысить инвестиционную привлекательность Казахстана" в рамках V Международного цифрового форума Digital Almaty.

Модератор сессии, управляющий партнер KPMG Caucasus и Central Asia Сакен Жумашев, открывая дискуссию, напомнил, что за годы независимости в экономику Казахстана было инвестировано 370 млрд долларов. Но при этом бОльшая часть этой суммы инвестировалась в добывающие секторы. Однако сейчас вектор развития меняется.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов подчеркнул, что в современном мире невозможно представить любую отрасль без цифровизации. А технологические процессы уже в свою очередь вносят коррективы в том числе и в планы правительств всех стран.

Тренд на цифровизацию правительством Казахстана взят уже давно. И сейчас МЦРИАП, как уполномоченный орган, проводит работу над совершенствованием законодательства в данной сфере.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать нормальную законодательную базу, чтобы инвесторы, придя в Казахстан, могли чувствовать себя комфортно. Это очень важно, потому что цифровизация должна быть подкреплена и законодательно", – объяснил Турысов.

При этом он подчеркнул, что, создавая инвестиционную привлекательность секторов, правительство принимает во внимание не только традиционные, можно сказать, общепринятые требования, в числе которых стабильность налоговой политики, верховенство законодательства, но и делается особый акцент на развитие человеческого капитала.

Директор Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Жанна Байдашева подвердила, что инвесторы, принимая решение о вложении в какую-либо страну, всегда смотрят на несколько факторов: верховенство закона, налоговое законодательство, гибкость налоговой системы, человеческий потенциал и технологический фактор.

"Сейчас, и это отмечают инвесторы, которые видят Казахстан как островок для ведения бизнеса, цифровизация в Казахстане стоит на достаточно хорошем уровне. Мы держим первенство в регионе. И дальше, конечно же, планируем развивать совместно с бизнесом в том числе и цифровую повестку", – заявила она.

Байдашева отметила, что в рамках рабочей группы Совета иностранных инвесторов цифровизация выделена отдельным направлением, и участники группы будут рады внесению новых предложений.

"Рабочая группа открыта абсолютно для всех, и инвесторов, и бизнеса, и госсектора. Мы всегда открыты к сотрудничеству, новым инициативам и идеям", – заверила она.

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин со своей стороны обратил внимание, что критически важным для инвесторов является отраслевое регулирование, позволяющее "понимать и быть уверенными, что все лучшие мировые практики будут реализованы в его отрасли".

Он отметил, что в рамках СИИ всегда происходит диалог между бизнесом и властью, причем значительную часть вопросов поднимают сами инвесторы.

"Например, в этом году мы планируем поднять вопрос по либерализации финансовых услуг для небанковских организаций", – заметил Настрадин.

Digital Almaty – это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий. Форум проводится уже в пятый раз, начиная с 2018 года.

Организаторами мероприятия являются Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство иностранных дел РК, акимат города Алматы, Tech Garden и Astana Hub.

Официальные спонсоры: Freedom Holding Corporation, CITIX, Jusan Bank, Bereke Bank, Kcell, Eurasian Resources Group/Business & Technology Services, AppStream, Tele2/ALTEL, Halyk Bank, Kazakhtelecom, ALSI Integrations, Dell Technologies, Nurbank, VK Cloud

Информационные партнеры: Kapital.kz, Kursiv.media, LSM.kz, NUR.kz, STEPPE, Zakon.kz, CITIX, HeadHunter.kz, Sxodim.com, Qamalladin Media, The Astana Times, WEproject.media, DigitalBusiness.kz, BlueScreen.kz, THE TECH, Limon.kg, Manas.news, DKNews.kz, Armenpress, MyBusiness.kz

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