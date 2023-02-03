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Президент посетил выставку ремесленников

Посетил выставку ремесленников Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов "Шебер шаңырақ", Ассоциации ремесленников Жамбылской области "Өшпес мұра", ассоциации "Объединение ремесленников", Дома моды "Асыл-Дизайн" и других организаций. 29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.


Посетил выставку ремесленников

Фото: akorda.kz


В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции "Киіз үй" были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.


Посетил выставку ремесленников

Фото: akorda.kz


Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.


Посетил выставку ремесленников

Фото: akorda.kz


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