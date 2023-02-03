Президент посетил выставку ремесленников
Как передает Акорда, президент ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов "Шебер шаңырақ", Ассоциации ремесленников Жамбылской области "Өшпес мұра", ассоциации "Объединение ремесленников", Дома моды "Асыл-Дизайн" и других организаций. 29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.
Фото: akorda.kz
В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции "Киіз үй" были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.
На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.
Фото: akorda.kz
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Фото: akorda.kz
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