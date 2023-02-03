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Ситуация в Украине: МВД формирует новые штурмовые бригады, ЕС вводит десятый пакет санкций

Ситуация в Украине 3 февраля Фото: Instagram/zelenskiy_official и ursulavonderleyen
Правительство Германии отправит в Украину не только Leopard 2, но и 88 танков предыдущего поколения – Leopard 1. Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте, сообщает Zakon.kz.
  • В Киеве проходит саммит ЕС-Украина. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Шарлем Мишелем. На повестке: новые санкции против РФ.
  • После встречи с председателем Евросовета и главой Еврокомиссии Зеленский заявил, что ВСУ не собираются сдавать Бахмут.
  • Евросоюз выделит Украине 25 млн евро для финансирования работ по разминированию.
  • В ООН заявили, что готовы поставить гумпомощь в районы, находящиеся под текущим контролем Вооруженных сил РФ, однако характер боевых действий делает это невозможным.
  • Министерство внутренних дел Украины формирует новые штурмовые бригады. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
  • Советник главы офиса Зеленского Подоляк в интервью испанской газете заявил, что Украине нужны 350-450 танков для продвижения вперед.
  • Правительство Германии отправит в Украину не только Leopard 2, но и 88 танков предыдущего поколения – Leopard 1. К последним почти нет снарядов, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
  • По данным издания, немецкая сторона пыталась уговорить на реэкспорт зарядов Бразилию, на вооружении которой стоят танки Leopard 1. Тем не менее, президент южноамериканской страны Луис Инасиу да Силва ответил отказом.
  • Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте.
  • Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал 20 процентов территории Украины.
  • США вместе со своими союзниками действуют в худших традициях колониализма. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству.
  • Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс призвал Кишинев присоединиться к санкциям против России.
  • Десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, который Брюссель намерен ввести к 24 февраля, содержит новые ограничения, заявила глава Еврокомиссии (ЕК), врач-гинеколог Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, "десятый пакет санкций в пути. Его объем составит 10 млрд евро. Это масштабный пакет".
  • США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Москве продолжить военные действия в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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