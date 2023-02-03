Ситуация в Украине: МВД формирует новые штурмовые бригады, ЕС вводит десятый пакет санкций

Фото: Instagram/zelenskiy_official и ursulavonderleyen

Правительство Германии отправит в Украину не только Leopard 2, но и 88 танков предыдущего поколения – Leopard 1. Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте, сообщает Zakon.kz.

В Киеве проходит саммит ЕС-Украина. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Шарлем Мишелем. На повестке: новые санкции против РФ.

После встречи с председателем Евросовета и главой Еврокомиссии Зеленский заявил, что ВСУ не собираются сдавать Бахмут.

Евросоюз выделит Украине 25 млн евро для финансирования работ по разминированию.

В ООН заявили, что готовы поставить гумпомощь в районы, находящиеся под текущим контролем Вооруженных сил РФ, однако характер боевых действий делает это невозможным.

Министерство внутренних дел Украины формирует новые штурмовые бригады. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Советник главы офиса Зеленского Подоляк в интервью испанской газете заявил, что Украине нужны 350-450 танков для продвижения вперед.

Правительство Германии отправит в Украину не только Leopard 2, но и 88 танков предыдущего поколения – Leopard 1. К последним почти нет снарядов, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, немецкая сторона пыталась уговорить на реэкспорт зарядов Бразилию, на вооружении которой стоят танки Leopard 1. Тем не менее, президент южноамериканской страны Луис Инасиу да Силва ответил отказом.

Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте.

Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал 20 процентов территории Украины.

США вместе со своими союзниками действуют в худших традициях колониализма. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству.

Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс призвал Кишинев присоединиться к санкциям против России.

Десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, который Брюссель намерен ввести к 24 февраля, содержит новые ограничения, заявила глава Еврокомиссии (ЕК), врач-гинеколог Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, "десятый пакет санкций в пути. Его объем составит 10 млрд евро. Это масштабный пакет".

США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Москве продолжить военные действия в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне. Читайте также Искусственный интеллект написал речь премьера Кыргызстана на форум в Алматы Мишустин рассказал, что сдерживает укрепление экономических связей в ЕАЭС В Сомали четырех офицеров казнили за убийства сослуживцев

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