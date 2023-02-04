Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аквапарк международного уровня строят в Таразе

Аквапарк международного уровня строят в Таразе Фото: пресс-служба Kazakh Invest
Развлекательный комплекс станет крупнейшим в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Строительство начато одной из крупнейших по стране культурно-оздоровительной зоны семейного отдыха на озере "Зербулак", рассказал регионального директора АО "НК "Kazakh Invest" Арнольд Геринг.

Аквапарк международного уровня строят в Таразе

Фото: пресс-служба Kazakh Invest

"Зона отдыха включает в себя кроме озера "Зербулак", крупнейший аквапарк в Центральной Азии, аллею, пятизвездочную гостиницу, SPA-центр и прочие объекты сферы обслуживания, функционирующие как единый комплекс по типу развлекательного центра". Арнольд Геринг
Аквапарк международного уровня строят в Таразе

Фото: пресс-служба Kazakh Invest

В аквапарке планируют установить 14 видов аттракционов и системы генерации волнового бассейна аквапарка, 6 видов оборудования системы циркуляции воды в водных аттракционах аквапарка, а также оборудования для подключения волнового, детского и приводнительных бассейнов для водных горок. Особое внимание будет уделено системе очистки воды, сообщает компания.

Первый этап строительства обойдется в 1,2 млрд тенге.

Как принимают спасателей на работу в аквапарки: уметь спасать не обязательно.

Читайте также

В Минсельхозе дали разъяснения по субсидированию ставок вознаграждения при кредитовании

Нацбанк отмечает улучшение деловой активности в стране

"Казахтелеком" пригласил бизнес к реформированию закупочных процедур

Мария Мельникова
Тараз Центральная Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
День сурка в США
Знаменитый сурок Фил предсказал приход весны
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
Что изменилось при продаже авто
Что изменилось при продаже автомобиля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления