Аквапарк международного уровня строят в Таразе

Развлекательный комплекс станет крупнейшим в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Строительство начато одной из крупнейших по стране культурно-оздоровительной зоны семейного отдыха на озере "Зербулак", рассказал регионального директора АО "НК "Kazakh Invest" Арнольд Геринг.

Фото: пресс-служба Kazakh Invest

"Зона отдыха включает в себя кроме озера "Зербулак", крупнейший аквапарк в Центральной Азии, аллею, пятизвездочную гостиницу, SPA-центр и прочие объекты сферы обслуживания, функционирующие как единый комплекс по типу развлекательного центра". Арнольд Геринг

Фото: пресс-служба Kazakh Invest

В аквапарке планируют установить 14 видов аттракционов и системы генерации волнового бассейна аквапарка, 6 видов оборудования системы циркуляции воды в водных аттракционах аквапарка, а также оборудования для подключения волнового, детского и приводнительных бассейнов для водных горок. Особое внимание будет уделено системе очистки воды, сообщает компания.

Первый этап строительства обойдется в 1,2 млрд тенге.

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