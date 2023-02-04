К пяти годам тюрьмы приговорили электрика за смерть людей в Акмолинской области

Суд признал мужчину виновным в смерти двух детей и их родителей в пожаре, который случился после ремонта электропроводки, сообщает Zakon.kz.

Суд в Акмолинской области признал электромонтера виновным в нарушении требований пожарной безопасности. В результате его действий произошел пожар, в котором погибли четыре человека, передает KazInform.

"Хозяева попросили соседа устранить проблему. Мужчина, будучи квалифицированным специалистом по работе в электроустановках, провел замену вышедших из строя проводов, проложил их по деревянной стене и не оборудовал устройством для предотвращения пожара. В ту же ночь в квартире произошел пожар, погибли четыре человека: двое несовершеннолетних детей и их родители", — сообщили в суде.

Мужчину суд признал виновным, что было доказано частичными его признаниями, опросами свидетелей и результатами экспертизы. Суд постановил лишить подсудимого на 5 лет свободы по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 292 УК).

Виновным в крупном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, произошедшем в сентябре 2022 года, суд признал тракториста. Мужчина признал вину и пошел на процессуальное соглашение. Его приговорили к году ограничения свободы.