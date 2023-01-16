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Крупные пожары в Костанайской области: виновным признан тракторист

Крупные пожары в Костанайской области: виновным признан тракторист Фото: пресс-служба МЧС РК
Виновным в крупном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, произошедшем в сентябре 2022 года, суд признал тракториста. Мужчина признал вину и пошел на процессуальное соглашение, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального издания TobolInfo, он получил год условно.

В суде было установлено, что мужчина "эксплуатировал трактор, как источник повышенной опасности, без искрогасителя и с неисправной цилиндро-поршневой группой". 

Далее, как следует из материалов уголовного дела, "тракторист проигнорировал требования правил пожарной безопасности в лесах".

Стоит отметить, что дело в отношении директора Басаманского лесхоза Асхата Жакашева дело до сих расследуется и он находится в СИЗО.

К тому же сказано, что данное дело расследовалось Генеральной прокуратурой, а точку поставил Аулиекольский суд.

2 сентября 2022 года в Костанайской области разгорелось несколько природных пожаров, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

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