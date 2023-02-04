Тимофей Скатов открывает противостояние между Казахстаном и Чили в Кубке Дэвиса

Накануне прошла жеребьевка матча Чили – Казахстан в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса-2023. По его итогам 4 февраля первыми на корт выйдут Тимофей Скатов и чилиец Кристиан Гарин, сообщает Zakon.kz.

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Данная игра одиночного разряда стартует в 21:00 по времени Астаны. Затем померятся силами первая ракетка Казахстана Александр Бублик и второй номер чилийской сборной Николас Жарри. Второй игровой день на чилийских грунтовых площадках пройдет 5 февраля и начнется в 20:00 по времени Астаны.

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По расписанию на этот день запланированы три игры. Вначале Александр Недовесов и Андрей Голубев в матче парного разряда сыграют с Алехандро Табило и Томасом Бариосом. Затем Александр Бублик встретится с Кристианом Гарином, и напоследок Тимофей Скатов выступит против Николаса Жарри.

