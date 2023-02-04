Фильм о январских событиях снимают в Алматы: что о нем известно

В Алматы начались съемки кинокартины Qaitalanbasyn, которую молодые режиссеры во главе с генеральным продюсером Анарой Жунусовой решили посвятить январским событиям, сообщает Zakon.kz.

Данный проект еще не реализован, фильм не вышел в прокат, но уже вызвал большой ажиотаж, бурное обсуждение в Казнете. Понятно, создатели фильма намеревались выпустить его, как говорится, по свежим следам, ведь только год прошел с тех трагических дней. Но не все граждане поняли замысел их идеи. Более того, в соцсетях даже прозвучала мысль, что это кощунственно и отвратительно снимать сейчас на улицах Алматы, который стал эпицентром трагического Қантара, подобный фильм. Почему же этот проект уже на начальной стадии создания вызвал осуждение в Казнете?





Фото: Zakon.kz

По мнению генерального продюсера фильма Анары Жунусовой, некоторые пользователи соцсетей слишком политизируют картину.



"Они увидели только один-единственный кадр, снятый на площадке, и на основании этого кадра подняли такую шумиху. Непонятно, как можно критиковать фильм, который еще не снят. Его снимают пять молодых режиссеров, четверо из них – дебютанты. По сути, это эксперимент. Почему взята такая тема? Потому что для нас она очень актуальная". Генеральный продюсер фильма Анара Жунусова





Фото: Zakon.kz

Тема для нашего общества действительно актуальная, требующая глубокого осмысления и принятия таких мер, чтобы трагический Қантар больше никогда не повторялся в истории нашей страны.



"Ажиотаж по отношению к нашему фильму вызван его темой. Думаю, в большей степени людей интересует, что будет в нем показано с точки зрения политики. Но фильм не является политическим высказыванием. Мы - работники кинематографа, и мы снимаем человеческие истории, людей в этих обстоятельствах. Мы же не прокуратура, чтобы показывать, кто прав, кто виноват, кто зачинщики. За режиссерами был оставлен выбор тех историй, которые, на их взгляд, наиболее сильно передавали их личные ощущения от событий. У каждого свой взгляд на произошедшее, монополизация мнений кем бы то ни было – "Было так и никак иначе!" – неправильна и недопустима. Мы не ставим цель снять документальный фильм. Прежде всего, это художественный взгляд на истории людей во время январских событий. Нельзя пытаться лишить права на мнение". Анара Жунусова





Фото: Zakon.kz

Идея создания фильма сводится к тому, чтобы показать именно человеческие истории, но, по мнению продюсера, некоторые СМИ и журналисты хайпуют на этой теме.



"Мы тихо снимали, никого не трогали, и вдруг какие-то люди берут один кадр и начинают делать из этого хайповую историю. Я понимаю, им тоже нужен эксклюзив и они вправе высказывать свое мнение. В целом, это неплохо, мы живем в демократическом обществе, и у нас разные СМИ, разные журналисты, разные взгляды, и это нормально. Но фильм еще не вышел, и как мы можем судить о том, какой он, про что он?" Анара Жунусова





Фото: Zakon.kz

Кинематографисты планируют снять фильм и посмотреть, что из этого получится. Некоторые люди упрекают их, что они скрытно снимают. На это у создателей кинокартины есть объяснение.



"Не все имеют понимание, как это делать открыто. У нас была проблема с локациями. Вот представьте себе, что мы приходим к кому-то и говорим, дайте нам снять здесь кино. Это же не комедия какая-то, а фильм про январские события. И у людей страх, они не хотят, чтобы снимали их квартиры, дома, потому что опасаются за завтрашний день. И мы их понимаем", – сказала продюсер.

Каким получится фильм Qaitalanbasyn, покажет время, считают участники съемок. Пока решаются сугубо творческие вопросы.





Фото: Zakon.kz

"Когда отснимем картину, тогда и будем говорить, какой она получилась. Мы за конструктивную критику, но только после того, как вы посмотрите сам фильм. Кто-то говорит, что это кощунство снимать на такую тему, а мы считаем, что на такие темы, наоборот, нужно снимать, о них нужно говорить свободно. Но в итоге мы видим необоснованную критику. Над фильмом работают дебютанты, молодые ребята. Они, как и актеры, и продюсеры сейчас подвергаются буллингу в соцсетях. То мы слышим, что, вот, молодым кинематографистам не дают снимать, а когда разрешили снимать, стали говорить, что снимают не так и не на те темы". Анара Жунусова

Также о съемках высказалась продюсер Анна Чакиртова.

"Идея создания фильма про январские события принадлежит Анаре Жунусовой, потом она пригласила нас, я больше занимаюсь производством. Хочу сказать, что для нас этот проект – больше памятник погибшим, независимо от того, кто это – курсанты или мирные граждане, полицейские или случайные прохожие. Для нас они все жители, граждане Казахстана, которые стали жертвами этого страшного события. Поэтому у нас и название картины такое – Qaitalanbasyn, чтобы это никогда больше не повторилось, чтобы у нас всегда были мир и покой. Надеемся, что благодаря нашим молодым, талантливым ребятам, которые искренне, с горячим сердцем и душой хотят рассказать о еще одной трагической странице в истории нашего народа, мы все сделаем необходимые выводы". Анна Чакиртова

В массовке, отражающей события в ночь с 4 на 5 февраля 2022 года, согласились принять участие 500 человек.