Генпрокуратура: 1396 человек осудили по делам о январских событиях

По данным Генеральной прокуратуры РК, 1396 человек осудили по январским событиям 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Генпрокуратура также сообщила, что расследование продолжается.

"Относительно расследования январских событий сообщаем, что оно продолжается, в связи с чем сведения, согласно требованиям ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат. В то же время лица, в отношении которых добыто достаточно доказательств об их причастности к указанным событиям, уже привлечены к уголовной ответственности. На сегодня осуждены 1396 человек". Генеральная прокуратура РК

574 человека осуждены за участие в массовых беспорядках, 12 из них – за организацию массовых беспорядков.



Также в ведомстве рассказали, что в рамках трагических событий было похищено 2960 единиц оружия, из которых нашли более тысячи. Остальное оружие все еще ищут.