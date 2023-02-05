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Что известно о состоянии госпитализированного российского актера Бориса Щербакова

Что известно о состоянии госпитализированного российского актера Бориса Щербакова Фото: Instagram.com/sherbakov_boris/
Состояние 73-летнего народного артиста России Бориса Щербакова квалифицируется как средней тяжести. Его уже перевели из реанимации в стационар, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в Боткинской больнице сообщили, что "состояние средней тяжести, сознание ясное", – рассказали в медучреждении.

Сын Щербакова накануне сообщал, что его отец был госпитализирован с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии".

Ранее сообщалось, что Щербакова госпитализировали 1 февраля. 

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