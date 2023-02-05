20 студентов Французского университета, использовавших нейросеть, отправили на пересдачу
Фото: pixabay
20 студентов Страсбургского университета во Франции отправили на пересдачу экзамена из-за уловок, связанных с использованием чат-бота ChatGPT, сообщает Zakon.kz.
Первоначальный онлайн-экзамен был в форме анкеты с несколькими вариантами ответов и был посвящен истории Японии, сообщили в университете изданию BFM.
"Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет".
Руководство университета сильно обеспокоено таким способом "списывания".
"Это трудность, которая касается всех, кто занимается образованием".
К сожалению студентов, чат-бот не смог пройти антиплагиат, видимо, это связано с тем, что нейросеть берет текст из интернета и собирает его в одно целое.
Разработанный калифорнийским стартапом и представленный общественности в ноябре ChatGPT позволяет автоматически генерировать тексты или строки компьютерного кода по запросу за несколько секунд.
Подобные нейросети и другие системы искусственного интеллекта теперь запрещены в школах и университетах по всему миру.
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