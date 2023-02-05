Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

20 студентов Французского университета, использовавших нейросеть, отправили на пересдачу

20 студентов Французского университета, использовавших нейросеть, отправили на пересдачу Фото: pixabay
20 студентов Страсбургского университета во Франции отправили на пересдачу экзамена из-за уловок, связанных с использованием чат-бота ChatGPT, сообщает Zakon.kz.

Первоначальный онлайн-экзамен был в форме анкеты с несколькими вариантами ответов и был посвящен истории Японии, сообщили в университете изданию BFM.

"Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет".

Руководство университета сильно обеспокоено таким способом "списывания". 

"Это трудность, которая касается всех, кто занимается образованием".

К сожалению студентов, чат-бот не смог пройти антиплагиат, видимо, это связано с тем, что нейросеть берет текст из интернета и собирает его в одно целое. 

Разработанный калифорнийским стартапом и представленный общественности в ноябре ChatGPT позволяет автоматически генерировать тексты или строки компьютерного кода по запросу за несколько секунд.

Подобные нейросети и другие системы искусственного интеллекта теперь запрещены в школах и университетах по всему миру. 

Читайте также

В Алматинской области из желудка мужчины извлекли столовую ложку

В пяти населенных пунктах на юге Казахстана предотвратили паводки

Жительница Канады выиграла 37 млн долларов на свое 18-летие

Мухит Турсынали
Интересное Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
колесо
Участок трассы закрыли в Алматинской области
Toyota выпустит внедорожник Century
Toyota выпустит внедорожник Century
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления