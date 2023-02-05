Определились полуфиналисты на клубном чемпионате мира-2023 по футболу
Фото: Instagram/fifaworldcup
В Марокко продолжается клубный чемпионат мира ФИФА по футболу. К этому часу стали известны четыре клуба, которые продолжат борьбу за титул. В данном списке "Реал", "Фламенго", "Аль-Ахли" и "Аль-Хилал", сообщает Zakon.kz.
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В четвертьфинале данного турнира команда из Египта "Аль-Ахли" переиграла "Сиэтл" (США) – 1:0 – благодаря голу на 88-й минуте полузащитника Мохамеда Магди.
Теперь в полуфинале египтяне встретятся с действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА — мадридским "Реалом".
В другом полуфинале КЧМ-2023 сыграют бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В свою очередь саудиты в другом четвертьфинале обыграли марокканский "Видад" в серии пенальти — 5:4.
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