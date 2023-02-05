Определились полуфиналисты на клубном чемпионате мира-2023 по футболу

Фото: Instagram/fifaworldcup

В Марокко продолжается клубный чемпионат мира ФИФА по футболу. К этому часу стали известны четыре клуба, которые продолжат борьбу за титул. В данном списке "Реал", "Фламенго", "Аль-Ахли" и "Аль-Хилал", сообщает Zakon.kz.

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