Сборная Чили по теннису вышла вперед в матче с Казахстаном на Кубке Дэвиса-2023

Расписание второго игрового дня квалификационного матча Кубка Дэвиса между Чили и Казахстаном открыли теннисисты парного разряда. Хозяева корта в лице Алехандро Табило и Томаса Бариоса обыграли лучшую казахстанскую пару – Андрея Голубева и Александра Недовесова, сообщает Zakon.kz.

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Малоизвестные чилийские теннисисты не побоялись титулов и званий казахстанцев и дали настоящий бой гостям. За что заслужили искренних похвал от своих болельщиков, которые очень мощно поддерживали своих любимцев.

Дуэт Алехандро Табило и Томас Бариос был сильнее в этом противоборстве – 6:4, 7:5. Они добыли ценное очко для своей команды, немного повысив шансы чилийцев на выход в следующий раунд Кубка Дэвиса. После парной встречи сборная Чили повела в противостоянии с казахстанской командой – 2:1.

Сборную Казахстана теперь могут спасти только победы в одиночных играх Александра Бублика и Тимофея Скатова.