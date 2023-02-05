Сборная Чили по теннису вышла вперед в матче с Казахстаном на Кубке Дэвиса-2023
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Малоизвестные чилийские теннисисты не побоялись титулов и званий казахстанцев и дали настоящий бой гостям. За что заслужили искренних похвал от своих болельщиков, которые очень мощно поддерживали своих любимцев.
Дуэт Алехандро Табило и Томас Бариос был сильнее в этом противоборстве – 6:4, 7:5. Они добыли ценное очко для своей команды, немного повысив шансы чилийцев на выход в следующий раунд Кубка Дэвиса. После парной встречи сборная Чили повела в противостоянии с казахстанской командой – 2:1.
Сборную Казахстана теперь могут спасти только победы в одиночных играх Александра Бублика и Тимофея Скатова.