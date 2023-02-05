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На трассе Алматы – Бишкек в аварии пострадали пять человек

авария Фото: polisia.kz
На трассе Алматы – Бишкек в аварии пострадал водитель легковушки и его четыре пассажира, 1986, 1966, 1955 и 1960 г.р., сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, 4 февраля в 22:20 32-летний водитель ГАЗа, на 82 км трассы не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. Сладом в ГАЗ врезалась Nexia, за рулем которой находился 39-летний водитель.

Факт зарегистрирован в полиции Жамбылского района Алматинской области.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК.

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