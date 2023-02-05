На трассе Алматы – Бишкек в аварии пострадали пять человек

Фото: polisia.kz

На трассе Алматы – Бишкек в аварии пострадал водитель легковушки и его четыре пассажира, 1986, 1966, 1955 и 1960 г.р., сообщает Zakon.kz.

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