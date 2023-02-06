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Исполнять обязанности акима Рудного будет Виктор Ионенко

Исполнять обязанности акима Рудного будет Виктор Ионенко Фото: astana.atameken.kz
Исполняющим обязанности акима Рудного стал Виктор Ионенко 6 февраля. Также Ионенко будет являться замакима по вопросам ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Виктор Ионенко с 2020 года был заместителем акима области, а в августе 2022 года попал под сокращение.

В разные годы он был акимом Денисовского, Карасуского, Мендыкаринского районов.

Виктор Ионенко займет место Куандыка Испергенова, который руководил Рудным с 2020 года. Испергенов Куандык Хайдарович освобожден от должности акима города Рудного в связи с переходом на другую работу.



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