Исполнять обязанности акима Рудного будет Виктор Ионенко
Фото: astana.atameken.kz
Исполняющим обязанности акима Рудного стал Виктор Ионенко 6 февраля. Также Ионенко будет являться замакима по вопросам ЖКХ, сообщает Zakon.kz.
Виктор Ионенко с 2020 года был заместителем акима области, а в августе 2022 года попал под сокращение.
В разные годы он был акимом Денисовского, Карасуского, Мендыкаринского районов.
Виктор Ионенко займет место Куандыка Испергенова, который руководил Рудным с 2020 года. Испергенов Куандык Хайдарович освобожден от должности акима города Рудного в связи с переходом на другую работу.
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