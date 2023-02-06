Минпросвещения разработало поправки в законодательство по вопросам образования и защиты прав ребенка

Министерство просвещения разработало поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает Zakon.kz.

Цель законопроекта – совершенствование законодательства республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей, а также устранение правовых пробелов, коллизий.

Документ регулирует общественные отношения в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей.

В частности, предусматривается, что систему оплаты труда педагогов и директоров школ будет определять Министерство просвещения, а не правительство.



Устанавливается конкретный срок заключения трудового договора с педагогом (не менее 1 года) без ограничения количества раз его продления. При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный или определенный срок не менее одного года.

Вместе с тем вводится понятие "Приемная профессиональная семья" – форма устройства в семью, принявшую на воспитание не более четырех детей, за исключением братьев и сестер, включая родных и приемных несовершеннолетних детей, для оказания специальных социальных услуг;

Отдельной новой статьей Кодекса "О браке (супружестве) и семье" регламентируется право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников.

Также говорится, что вопросы осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка будут решаться в порядке, определенном уполномоченным органом в области защиты прав детей РК.

В договоре о передаче детей в приемную профессиональную семью будет определен срок устройства ребенка (экстренное, краткосрочное, долгосрочное).

Одна из поправок говорит о том, что застройка многоквартирными жилыми домами должна быть обеспечена школами и детскими садами.

При этом утверждение Генплана населенного пункта и внесение в него изменений в части размещения социальных объектов (детсады, школы) осуществляется по согласованию с территориальными подразделениями области образования.

Как отмечают в Минпросвещения, принятие проекта закона обеспечит соответствие отраслевого закона актуальным интересам государства, запросам общества и современным тенденциям развития сферы образования и защиты прав ребенка.

Кроме того, ожидаются позитивные правовые и социально-экономические последствия в части выдачи юридическим лицам лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям, которые предоставят возможность для реализации образовательных программ по выбранной специальности с учетом сочетания квалификаций, а также получения дополнительных компетенций необходимых для подготовки выпускника в соответствии с запросами рынка труда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.



