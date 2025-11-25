Минэнерго разработало поправки по вопросам развития нефтегазохимической промышленности

Министерство энергетики разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития нефтегазохимической промышленности", сообщает Zakon.kz.

Проектом закона предусматривается исключение из действующих кодексов и законов положений, которые будут дублироваться в новом Законе "О нефтегазохимической промышленности", а также внесение необходимых дополнений, которые направлены на сохранение взаимосвязи нефтегазохимической отрасли с недропользованием, газоснабжением и оборотом нефтепродуктов.

Как отмечают в Минэнерго, реализация указанных изменений позволит устранить дублирование и правовые коллизии, обеспечить единый подход к регулированию нефтегазохимической отрасли, а также сформировать правовую связку между основным законом отрасли и сопутствующими нормативными актами.

В результате будет создана целостная и непротиворечивая система регулирования, направленная на эффективное развитие нефтегазохимической промышленности.

К примеру, в законопроекте предусмотрена приоритетность обеспечения внутренних потребностей РК товарным и сжиженным нефтяным газом, производимым на территории республики, с учетом законодательства о нефтегазохимической промышленности.

Также говорится, что генеральная схема газификации республики разрабатывается с учетом приоритетности обеспечения внутренних потребностей РК в товарном и сжиженном нефтяном газе, необходимости обеспечения нефтегазохимической промышленности сырьем для нефтегазохимической продукции на основе прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа.

Преимущественным правом пользования товарным газом обладают бытовые и коммунально-бытовые потребители, а преимущественным правом пользования сжиженным нефтяным газом обладают бытовые и коммунально-бытовые потребители, а также субъекты нефтегазохимической промышленности в порядке распределения уполномоченным органом.

Таким образом, отмечают разработчики, цель законопроекта заключается не только в техническом внесении изменений и дополнений, но и в обеспечении полноценной правовой базы для успешного внедрения и дальнейшей реализации нового Закона "О нефтегазохимической промышленности".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 декабря.