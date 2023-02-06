Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,69 тенге, евро – 501,3 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,37 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 460,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,35 тенге, продажи – 6,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 459,5 тенге, продажи – 461,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,35 тенге, продажи – 6,5 тенге.