Опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана

Фото: unsplash

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала, чему научились казахстанские полицейские у американских коллег во время поездки в США, сообщает корреспондент Zakon.kz

Шугыла Турлыбек сообщила, что делегация МВД Казахстана и учебных заведений ведомства совершила учебно-ознакомительную поездку в США.

Цель – изучение опыта Соединенных Штатов Америки в области подготовки полицейских кадров и общественно-ориентированной полиции. "Казахстанские полицейские встретились со своими коллегами из полиции штатов Делавэр, Вирджиния и департамента полиции округа Монтгомери. Стражи порядка из Казахстана узнали о процессах набора и найма кандидатов, учебных программах для подготовки новых и действующих сотрудников, а также о подходах в организации полицейской деятельности, ориентированной на общество. Особое внимание было уделено профессиональному обучению и соответствующей полицейской инфраструктуре во время встреч в Академии Управления по борьбе с наркотиками и Академии Федерального бюро расследований". Шугыла Турлыбек Отмечается, что визит организован Бюро Государственного Департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности и Посольством США в Казахстане. Читайте также Казахстанцы легализовали около 16 тыс. иностранных автомобилей Внедрение платы за проезд по казахстанским трассам обсудили в правительстве

Следите за новостями zakon.kz в: