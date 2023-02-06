Сильные осадки и похолодание вновь вернутся в некоторые регионы Казахстана
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в некоторые регионы страны вернутся сильные осадки, похолодание, гололед, туман, метель, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается снег с низовой метелью.
"9 февраля на востоке ожидается сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и юге страны ожидается туман, на юге, юго-западе – гололед", – говорится в сообщении.
Также синоптики сообщили, что ожидается понижение температуры воздуха:
- ночью на западе и востоке - до 13-21,
- ночью на севере - до 20-28,
- ночью в центре - до 15-26 мороза;
- днем на западе - до 7-12,
- днем на севере - до 15-20,
- днем на востоке и в центре - до 10-18 мороза.
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