Сильные осадки и похолодание вновь вернутся в некоторые регионы Казахстана

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в некоторые регионы страны вернутся сильные осадки, похолодание, гололед, туман, метель, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается снег с низовой метелью. "9 февраля на востоке ожидается сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и юге страны ожидается туман, на юге, юго-западе – гололед", – говорится в сообщении. Также синоптики сообщили, что ожидается понижение температуры воздуха: ночью на западе и востоке - до 13-21,

ночью на севере - до 20-28,

ночью в центре - до 15-26 мороза;

днем на западе - до 7-12,

днем на севере - до 15-20,

днем на востоке и в центре - до 10-18 мороза. Читайте также Семьям погорельцев отремонтировали квартиры в Акмолинской области Токаев выразил соболезнования Эрдогану Опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана

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