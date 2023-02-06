В Туркестане пройдет первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии

Pixabay.com

9-10 февраля в Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

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