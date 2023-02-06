В Туркестане пройдет первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии
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9-10 февраля в Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.
"Мероприятие проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей по итогам четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в городе Чолпон-Ата. В предстоящем Межпарламентском форуме планируется участие спикеров и депутатов законодательных органов государств Центральной Азии".Айбек Смадияров
Он добавил, что форум позволит запустить процесс создания дополнительной платформы для укрепления межгосударственного сотрудничества по линии законодательных органов стран Центральной Азии.
По итогам форума планируется принятие Туркестанской декларации.
20-21 июля в Чолпон-Ате прошла консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
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