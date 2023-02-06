В Казахстане майнеры будут платить за газ как крупные потребители

Министерство энергетики подготовило изменения и дополнения в Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах появится новое определение "крупный коммерческий потребитель" – это лицо, осуществляющее цифровой майнинг, лицо по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга.

В документе говорится, что промышленные, коммунально-бытовые потребители, крупные коммерческие потребители, лица, осуществляющие цифровой майнинг, лица по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга приобретают товарный газ у поставщиков на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским законодательством РК.

В договорах реализации товарного газа крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, лицам, осуществляющим производство электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, лицам, осуществляющим снабжение электрической энергией лиц, осуществляющих цифровой майнинг, предусматриваются обязательства:

крупных коммерческих потребителей по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства социально значимых продовольственных товаров, а также тепловой или электрической энергии для населения и юридических лиц и других товаров;

лиц, осуществляющих цифровой майнинг, по ведению раздельного учета использования товарного газа на осуществление цифрового майнинга и иную деятельность;

лиц, осуществляющих производство электрической энергии, по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства электрической энергии для лиц, осуществляющих цифровой майнинг и иных лиц;

лиц, осуществляющих снабжение электрической энергией потребителей, по ведению раздельного учета объема реализации электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг, и иным лицам.

При этом в договорах с коммунально-бытовыми, промышленными потребителями, промышленными потребителями-инвесторами, крупными коммерческими потребителями, лицами, осуществляющими цифровой майнинг, лицами по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, для которых в качестве резервных (аварийных) установлены другие виды топлива, предусматривается сокращение потребителем расхода газа в осенне-зимний период до уровня брони газопотребления.

Вместе с тем предусматривается, что превышение среднесуточной нормы поставки газа указанным потребителям, вызванное температурными колебаниями в осенне-зимний период, может быть покрыто за счет технологического запаса газа из газохранилищ, при его наличии, а также из других источников поставщика, при его наличии, по согласованию с владельцем газа (если поставщик не является владельцем) и транспортировщиком. В этом случае сверхнормативный отбор газа не может превышать 5% среднесуточной нормы поставки (потребления) газа.

В этом случае транспортировщику газа по согласованию с поставщиком предоставляется право проводить принудительное ограничение поставки газа до среднесуточной нормы поставки (потребления) газа по истечении трех часов с момента предупреждения об этом потребителя.

При перерасходе товарного газа без согласования с поставщиком промышленные и крупные потребители, названные выше, дополнительно оплачивает стоимость объема газа, полученного ими сверх установленного договором объема, и стоимость его транспортировки за каждые сутки с применением коэффициента:

с 15 апреля до 15 октября - 1,2;

с 15 октября до 15 апреля - 1,5.

Учет объема товарного газа для осуществления цифрового майнинга производится:

по приборам учета, установленным на пунктах приема (передачи) товарного газа;

по мощности газопотребляющего оборудования, - при отсутствии приборов учета, их неисправности либо несоответствии параметрам газового оборудования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 февраля.