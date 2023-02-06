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Законодательство РК

Токаев подписал закон о регулировании деятельности майнеров

Токаев подписал закон о регулировании деятельности майнеров Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации".

Закон "О цифровых активах в РК" и пакет сопутствующих поправок к нему будут регулировать деятельность майнеров.

В частности, в документе содержатся нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.

Документы разработаны во исполнение поручений главы государства по проблемам правового регулирования цифрового майнинга.

Их главная цель - создание законодательной основы для сферы производства и обращения цифровых активов.

Ожидается, что эти законы позволят сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь больше иностранных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем повлечет развитие экономики Казахстана в целом, повысить его конкурентоспособность и увеличить поступления в госбюджет.


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