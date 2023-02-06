"Аватар: Путь воды" поставил абсолютный рекорд в Казахстане

Кассовые сборы фантастического блокбастера от Джеймса Кэмерона уже перешли отметку в 3 млрд тенге, что является абсолютным рекордом за все время казахстанского проката, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным системы отчетности RENTRAK, стартовав на больших экранах 15 декабря 2022 года, по состоянию на 4 февраля 2023 года сборы фильма "Аватар: Путь воды" составили 3 007 647 440 тенге, из них 43%, а именно 1 289 946 500 тенге, принесли кинотеатры компании Kinopark-Kinoplexx.







"Команда Kinopark-Kinoplexx Theatres поздравляет компанию Меломан Entertainment с феноменальным прокатом второй части "Аватара". Мы рады, что являемся неотъемлемой частью такого успеха и наши кинотеатры принесли 43% от общего кассового сбора. Несомненно, такие фильмы как "Аватар" являются двигателем всей сферы кинопоказа, так как буквально возрождают популярность кинотеатров. Показы фильма все еще продолжаются, в том числе и в формате IMAX 3D и мы уверены, что интерес зрителей будет сопровождать его до конца проката", – заявил PR-директор компании Kinopark-Kinoplexx Theatres Ерлан Бухарбаев.

Согласно данным сайта imdb.com, мировой бокс-офис фильма "Аватар: Путь воды" составляет уже 2 174 420 442 долларов. События второй части возвращают зрителей на Пандору, где Джейк Салли, ставший предводителем народа На’ви, живет вместе со своей семьей. Спокойный уклад их жизни нарушает вторжение землян.