В Талдыкоргане пытались сбыть партию сайгачьих рогов

Группу из четырех человек задержали при попытке партию сайгачьих рогов в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, подозреваемые передвигались на двух автомашинах - Ravon Nexia и Mazda. При задержании трое пытались скрыться на одной из машин.

"Изъяты 270 рогов животного, предположительно, сайгака. Задержанные являются жителями Алматы, Жамбылской и Алматинской области, 1982-2000 годов рождения. Все доставлены для дачи показаний в областной ДП", - говорится в сообщении.





Фото: polisia.kz





Начато расследование, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

25 декабря у браконьеров в Западно-Казахстанской области изъяли 58 рогов сайги.

