Месси назван лучшим игроком Южной Америки, а Мбаппе — в Европе

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила футболистов, которые отличились в номинации "Лучшие игроки разных континентов 2022 года". По его итогам Лионель Месси стал лидером в Южной Америке, а Килиан Мбаппе признан лучшим в Европе, сообщает Zakon.kz.

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Футбольные эксперты выделили капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в качестве лучшего игрока южноамериканского континента по итогам 2022 года. Форвард "ПСЖ" помог своей сборной стать обладателем золотых медалей прошедшего мундиаля в Катаре, став также лучшим футболистом этого мирового первенства.

Фото: iffhs.com

Еще один представитель "парижан" Килиан Мбаппе объявлен лучшим футболистом Европы прошедшего года. Форвард "ПСЖ" стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 в Катаре, на его счету 8 мячей, три из которых он забил в финале в ворота аргентинской сборной. Также IFFHS включила Месси и Мбаппе в символические сборные своих континентов.





