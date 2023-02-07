Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Месси назван лучшим игроком Южной Америки, а Мбаппе — в Европе

Футбол Лучшие игроки 2022 года Фото: Instagram/psg
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила футболистов, которые отличились в номинации "Лучшие игроки разных континентов 2022 года". По его итогам Лионель Месси стал лидером в Южной Америке, а Килиан Мбаппе признан лучшим в Европе, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Футбольные эксперты выделили капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в качестве лучшего игрока южноамериканского континента по итогам 2022 года. Форвард "ПСЖ" помог своей сборной стать обладателем золотых медалей прошедшего мундиаля в Катаре, став также лучшим футболистом этого мирового первенства. 

Футбол Лучший игрок Европы

Фото: iffhs.com

Еще один представитель "парижан" Килиан Мбаппе объявлен лучшим футболистом Европы прошедшего года. Форвард "ПСЖ" стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 в Катаре, на его счету 8 мячей, три из которых он забил в финале в ворота аргентинской сборной. Также IFFHS включила Месси и Мбаппе в символические сборные своих континентов.

 

Читайте также

У тренера ФК "Сивасспор" погибло 15 родственников во время землетрясения

Казахстанские стрелки стали лучшими на Кубке мира

НОК Казахстана провел первую рабочую встречу по организации Олимпийских игр

Куандык Шынасилов
Мбаппе Килиан Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"
В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления