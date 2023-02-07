Более 1,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года
Более половины кандасов (50%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3% – из Китая, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27%), Мангистауской (16,6%), Туркестанской (7,1%), и Жамбылской (3,6%) областях, а также в городах Астана (10,5%), Алматы (7,6%) и Шымкент (6,5%).
Как отмечают в Минтруда, число этнических переселенцев трудоспособного возраста прибывших в этом году составляет 69,1%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 8,2% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1% имеют высшее образование, 40,9% среднее специальное образование, 35,2% общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.