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Более 1,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года

Сколько кандасов прибыло в Казахстана в 2023 году Фото: gov.kz
По данным Минтруда, на 1 февраля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 539 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 108,5 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Более половины кандасов (50%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3% – из Китая, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27%), Мангистауской (16,6%), Туркестанской (7,1%), и Жамбылской (3,6%) областях, а также в городах Астана (10,5%), Алматы (7,6%) и Шымкент (6,5%).

Как отмечают в Минтруда, число этнических переселенцев трудоспособного возраста прибывших в этом году составляет 69,1%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 8,2% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1% имеют высшее образование, 40,9% среднее специальное образование, 35,2% общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.

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