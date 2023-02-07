Почему лук такой дорогой? – Алихан Смаилов обратился к акимам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах наблюдаются отрицательные результаты работы.



"Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Но почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт. Мы переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования, в первую очередь, производителей. Однако акиматы продолжают выделять средства поставщикам, размножая посредников". Алихан Смаилов

Он подчеркнул, что регионам дали возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам, но и эта работа не проводится. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности.

"Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится "из-под палки" заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата. Еще раз хочу подчеркнуть, стабилизация цен на продовольственные товары является важнейшей задачей правительства и местных исполнительных органов. Мы уже говорили, что в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения". Алихан Смаилов

Он отметил, что по итогам 2023 года нужно удержать уровень инфляции в коридоре не более 9,5%.

Премьер-министр поручил:

Министерству торговли взять на особый контроль объемы и цены, по которым закупаются и реализуются товары;



акиматам регионов осуществить реализацию товаров, заложенных для обеспечения стабильности рынка, исключительно в торговых объектах, применяющих контрольно-кассовые аппараты;

продолжить эффективную практику ярмарок с охватом всех районов в регионах;

Министерству сельского хозяйства обеспечить качественное администрирование реализации новых подходов, принятых типовыми правилами;

разработать единый формат договора форвардного закупа с указанием обязательных условий по фиксированию цены, объемов, встречных обязательств и штрафных санкций.

Ранее на заседании правительства назвали города-лидеры по росту цен на продукты.